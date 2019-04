Irene Rosales destapa la verdad de su relación con Kiko Rivera tras su expulsión

Irene Rosales ha sido la expulsada de este jueves de la casa de Guadalix de la Sierra. La mujer de Kiko Rivera se ha pasado toda la semana diciendo que tenía la intuición de que la expulsada sería ella, y así ha sido. ¿La justificación? Según la concursante y el dj, los votos de las personas que han apoyado a los dos participantes, se dividieron y votaron a favor de Kiko Rivera porque le van con más opciones de que se lleve el maletín. Y lo cierto que la estrategia de sus seguidores no está mal pensada.

Irene Rosales se enfrentaba, entre otras cosas, a los vídeos de las múltiples discusiones que ha tenido con Kiko Rivera dentro de GH Dúo. La concursante ha asegurado que en el día a día con su marido tienen muchas discusiones pero que a los pocos minutos arreglan sus diferencias. Y lo cierto es que, según hemos podido ver, la relación entre ellos se asemeja a la de los niños pequeños porque sus discusiones no se prolonga en el tiempo. La nuera de Isabel Pantoja ha comentado que no tiene la sensación de haber pasado por una crisis con su marido dentro de la casa, simplemente ha explicado que la convivencia se hace dura en el reality porque en la realidad no están acostumbrados a verse tanto tiempo.

A pesar de que solo la recibiera en plató su hermana, Irene Rosales ha demostrado una vez más la fortaleza que tiene. Su intervención en plató fue educada y coherente con sus actos. De esta manera, Irene Rosales ha asumido el tipo de relación que tiene con el hijo de Isabel Pantoja, que nada más lejos de ser interesada es puro amor y dolor.