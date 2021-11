Irene Rosales apoya a Anabel Pantoja en su nuevo proyecto laboral

MADRID, 17 (CHANCE)

Este sábado pasado Kiko Rivera dejó claro en el 'Deluxe' que no está viviendo ahora mismo su mejor momento familiar. Ya no solamente por no tener apenas relación con su madre, sino por el distanciamiento que tiene con su hermana y su prima, del que muchos le culpan a él como responsable por las declaraciones que dio en una exclusiva tras el 'Sí, quiero' de Anabel Pantoja y Omar Sanchez.

Hoy, la sobrinísima presenta en Madrid un proyecto laboral muy importante que inicia junto con su pareja y han sido muchos los rostros conocidos que no se han querido perder la cita, eso sí, su primo no ha estado... o no le ha venido bien o no ha querido estar porque, como decíamos anteriormente, no tiene una buena relación con ella en la actualidad.

Sin embargo, Irene Rosales, que tampoco ha acudido a la cita, ha decidido dedicarle un storie a Anabel deseándole lo mejor tanto a ella, como a su marido, Omar Sánchez, desmarcándose de nuevo de Kiko Rivera y dejado a entrever la buena relación que le une con la colaboradora de televisión.

De esta manera, no cabe duda de que Irene Rosales no siente lo mismo que su marido y ella no tiene ningún problema con Anabel Pantoja, dejando claro que lo que piense el dj, es algo que le afecta a él, pero no a ella: "Enhorabuena pareja por este nuevo proyecto en común, a por muchos más".