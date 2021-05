Irene Montero reconoce una "deuda" con las madres y asegura que se está saldando con políticas públicas y feministas

Arrimadas critica la eliminación de la prestación por hijo a cargo y los "sablazos" del Gobierno a las familias

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles ser "consciente" de la "deuda" que existe en España con las mujeres, especialmente, con las madres, y ha apuntado que el Gobierno está dispuesto a saldarla a través de "políticas públicas de calidad" y "feministas".

La titular de Igualdad ha respondido así, en el Pleno del Congreso, a la pregunta formulada por la presienta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la que ha denunciado que, en España, es "misión imposible" formar una familia.

Arrimadas ha reprochado a Montero que sus preocupaciones sean decir "niños, niñas y niñes", "denunciar que el color rosa oprime" o "cambiar el nombre del Instituto de las Mujeres", mientras las mujeres tienen que retrasar su maternidad "porque nunca es buen momento para interrumpir su carrera", "no tienen con quien dejar a su hijo cuando está malo", tienen "sentimiento de culpabilidad constante" por no poder estar todo el tiempo que quieren con sus hijos o dedicadas al trabajo, o que "no llegan a fin de mes".

"Y lo que hace el Gobierno es eliminar la prestación por hijo a cargo y sablear a impuestos a las familias", ha criticado la presidenta 'naranja', quien ha criticado que "para los socios golpistas condenados" el Ejecutivo "sí tiene los indultos preparados".

CULPA A LAS "POLÍTICAS DE DERECHAS"

La ministra ha respondida a esta intervención señalando que, seguramente en el "diagnóstico" de la situación coincidan ambas, aunque Montero ha culpado de las dificultades de ser madre en España a las "políticas de derechas" que, según ha indicado, "han dejado una brecha retributiva del 21% y también "altas tasas de temporalidad y precariedad".

Además, ha apuntado, el PP eliminó en 2014 "el derecho de reproducción asistida para mujeres lesbianas o sin pareja" y protagonizó "una década de recortes" en Educación y "especialmente en la de 0 a 3 años".

Frente a estos datos, ha declarado, el Gobierno está "comprometido" con las familias y ha recordado que se está trabajando en una ley de diversidad familiar que, ha explicado, se prevé que llegue a la Cámara "antes de que acabe el año"; en derogar la reforma laboral, regular el precio de los alquileres, crear una herramienta de igualdad retributiva "pionera en Europa", recuperar el derecho de las mujeres a la reproducción asistida o revertir los recortes en dependencia del PP.

"Y, por primera vez en España, se ha impulsado el Plan Corresponsables con 200 millones de euros para la conciliación", ha indicado Montero, para precisar después que, esta iniciativa no está solo orientada al trabajo. Se trata, ha indicado, de "una política pública" para que las madres puedan dejar a sus hijos en un lugar seguro, "no solo para trabajar", sino también "para buscar empleo" o "descansar si es lo que necesitan".

Para Arrimadas, al Ejecutivo español le "importa un bledo" España y cree que el presidente Pedro Sánchez es capaz de "decir" o "hacer cualquier cosa para permanecer en la Moncloa", como "humillar" a los ciudadanos y a los "catalanes que han sufrido en primera persona el golpe de Estado". "Pero quién indulta a las familias de los sablazos a impuestos", se ha preguntado la líder de Ciudadanos.

A su juicio, el de Sánchez es el "Gobierno más caro de la historia", el "más útil para el separatismo" y el "más dañino para los españoles" con "su récord de asesores a dedo" que, ha denunciado, "no ayudan a la conciliación de la vida". "Solo sabemos que ha ayudado a la vida de una familia, que ya sabemos cuál es", ha declarado en referencia al 'caso niñera'.