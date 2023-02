Irene Montero insiste en que la ley del 'sí es sí' está "bien hecha" aunque se muesra "dispuesta a reformarla"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado este sábado por primera vez dispuesta "a ceder" y reformar la 'ley del sólo sí es sí'con el objetivo de conseguir "una respuesta unitaria del Gobierno". Lo ha hecho en un acto de presentación de candidaturas de Podemos en Murcia, donde aseguraba que no tienen "un acuerdo con el PSOE", sino una "discrepancia fuerte". "Pero nunca he tenido más ganas de llegar a un acuerdo", matiza.

"Sé que la ley está bien hecha y sé que es la respuesta a un sector reaccionario, y estoy dispuesta a ceder con tal de llegar a una respuesta unitaria del Gobierno", ha subrayado Montero. No obstante la ministra se ha mostrado inflexible sobre el consentimiento: "Solo hay una cosa en la que no voy a ceder, porque el consentimiento ha llegado para quedarse", ha afirmado.

Y es que, desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre 400 agresores han visto cómo sus condenas se veían rebajadas y hasta una treintena han salido a la calle. Por ahora, sigue sin haber acuerdo entre PSOE y Podemos para modificar esta ley y el plazo para llegar a un acuerdo acabará entre el lunes y el martes. Si no, los socialistas necesitarían de los votos de otras formaciones para sacar adelante la reforma.

El PSOE, a la espera de respuestas

El ala socialista del Gobierno asegura que el viernes remitieron una nueva propuesta de reforma a Podemos, y que siguen esperando respuestas. Subrayan que el debate no pasa por modificar la parte de la ley relativa al consentimiento, eso no se va a tocar, según fuentes socialistas, que recalcan que el problema está en la rebaja de penas. Mientras, Montero insistía este sábado en su línea roja particular, precisamente en el consentimiento.

Fuentes socialistas remarcan que en los casos en que haya violencia e intimidación en la relación sexual la ley ya presupone que no hay consentimiento pero, en su opinión, eso no es incompatible con que haya que probar determinadas circunstancias del delito para poder agravar determinadas penas.

VALENCIA, 04/02/2023.- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (2i), junto a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra (i), el presidente del PP en Valencia, Carlos Mazón (2d), y la candidata a la alcaldía de Valencia, Maria José Catalá (d), durante el acto del partido celebrado, este sábado, en el Museo de las Ciencias de Valencia donde se dan cita concejales, candidatos y todos los presidentes autonómicos del PP. EFE/ Kai Forsterling

El PP tiende la mano

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha empleado la apertura este sábado de la XXVI Intermunicipal de su partido para tender la mano y pedir la reforma inmediata de la ley del solo sí es sí ante las rebajas de penas a agresores sexuales, para la que el PP ofrece sus votos al PSOE. "Proteger a las mujeres es mucho más urgente que proteger a su coalición de Gobierno", le ha dicho al jefe el Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde Valencia, cuando los socios de coalición siguen negociando para consensuar un texto y que el PSOE no registre una proposición de ley en solitario.

El Partido Popular ha hecho de su rechazo a la normativa del Ministerio de Igualdad uno de sus caballos de batalla contra el Gobierno, también en precampaña. Ven lo ocurrido con esta ley como la "esencia" del "gran fracaso político" de Sánchez, al que acusan de poner su "supervivencia" por delante de todo frente a un problema "creado" por el propio Ejecutivo.