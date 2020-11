Irene Montero denuncia el "discurso criminal" de Vox que "intenta que las mujeres desconfíen de las instituciones"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado el "discurso criminal" de Vox que "intenta" que las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia machista "desconfíen de las instituciones".

"Lanzan el mensaje de que las instituciones no son seguras, de que no se va a creer a las mujeres que denuncian. ¿Y qué puede pensar una mujer que está sufriendo agresiones por parte de su pareja o que ha sufrido una violación? ¿Qué tiene que pensar, que le ha pasado porque se lo merece, que no va a tener respaldo de las instituciones o apoyo público? Es un discurso absolutamente criminal", ha afirmado Montero en una entrevista en La 1 de TVE, recogida por Europa Press.

Así lo ha indicado al ser preguntada por las declaraciones de la diputada de Vox en Madrid Alicia Rubio, quien calificó al departamento que dirige Montero de "Ministerio de desigualdad" y dijo que "fundamenta su existencia en que haya violencia machista".

"Hay una extrema derecha que está intentando que las mujeres desconfíen de las instituciones, que no se aprueben declaraciones institucionales de lucha contra las violencias machistas, negando la necesidad de mecanismos de alto nivel como un Ministerio", ha respondido Irene Montero.

La ministra de Igualdad ha recordado que "una de cada dos mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista" y que "el 90% de las mujeres no denuncian y muchas de ellas lo cuentan a una amiga o hermana, pero no denuncian porque sienten que no les van a creer las administraciones".

Frente a esto, Montero ha abogado por enviar un mensaje a todas las mujeres para "que sepan que hay puertas seguras y son puertas grandes, que en una situación de violencia o de agresión pueden ir al centro de salud, a la Policía, a los Juzgados y se las va a creer y a atender".

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, la ministra de Igualdad ha mostrado su confianza en que "van a salir adelante" porque "son buenos y urgentes". En concreto, en materia de lucha por la igualdad y contra las violencias machistas, ha destacado que "invierte más de lo que lo ha hecho ningún otro" y ha puesto de relieve que "por primera vez en la historia democrática se destinan 200 millones de euros a un plan corresponsables".

"Cuando se reparten los cuidados, cuando no son solo las mujeres invisibles en sus casas las que friegan, las que planchan y cuidan de los niños, nuestra sociedad es más justa", ha zanjado.

Este miércoles 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con este motivo, se ha convocado un minuto de silencio para honrar la memoria de las víctimas.