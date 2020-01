Irene Montero anuncia que la ley para incluir el consentimiento expreso en el Código Penal es "para ya"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que la ley contra las violencias sexuales es "para ya" y será "lo primero que con carácter ley" aborde su departamento. Esta norma incluye la reforma del Código Penal para que el consentimiento de la víctima esté en el centro de la tipificación de los delitos sexuales y que "solo sí sea sí".

Montero ha insistido en que esta norma es "prioridad absoluta" para el Gobierno en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. "Ya estoy al habla con el ministro de Justicia y tenemos que seguir avanzando en la redacción, aunque hay mucho trabajo avanzado", ha remarcado, recordando que esta medida está contemplada en el acuerdo de Gobierno de coalición, que es "meridianamente claro" en este asunto del sí expreso.

Si bien Montero ha dicho que esta norma --que fue presentada por Unidas Podemos en el Congreso, pero decayó por la convocatoria anticipada de elecciones-- "será lo primero que con carácter de ley" se aborde, ha afirmado que no tiene "un plazo concreto". "Es para ya", ha reiterado.

Preguntada acerca de si la reforma del Código Penal de los delitos sexuales se hará junto a otras --como la del delito de sedición o rebelión--, la ministra ha insistido en "la especificidad" de la ley contra las violencia sexuales, así como en el "consenso social" que aúna esta modificación concreta para el 'sólo sí es sí'.

"No sé qué plazo maneja el Ministerio de Justicia para abordar estos cambios, pero la ley de violencias sexuales tiene un carácter específico y la trataremos con esa especificidad", ha declarado. A su juicio, no hace falta esperar ni ajustarse a otras modificaciones del Código Penal para impulsar el de los delitos sexuales. "Creo que no porque además hay suficiente consenso sobre qué hay que hacer, aunque todos los cambios habrá que abordarlos", ha apostillado.

Para Montero, el consenso en este asunto es más social que político porque "la extrema derecha y el PP, dejándose llevar por la extrema derecha, le ha declarado la guerra a las mujeres". "Desearíamos que no se produjese un cuestionamiento por parte de la extrema derecha de cosas que son ya un consenso mundial, como son los derechos humanos o el derecho a sentir lo que quieras", ha añadido en este contexto.

Según ha defendido, la lucha para garantizar las libertades sexuales y contra las violencias sexuales "no es fundamentalmente punitiva". Aparte de la reforma de estos delitos en el Código Penal, esta lucha "pasa por la sensibilización, la formación, la prevención y la educación", tal y como ha remarcado.

ACTUAR CONTRA LA TRATA

Respecto al debate abierto en el movimiento feminista acerca de la abolición o regulación de la prostitución, Montero se ha declarado "abolicionista", si bien ha defendido que "lo primero" es actuar contra la trata. "No quiero ser una ministra diciendo que soy abolicionista pero que no haya hecho nada en la lucha contra la trata", ha apuntado.

En concreto, sobre el caso de explotación sexual a menores tutelados en Baleares, Irene Montero ha pedido "prudencia" hasta que se conozcan las conclusiones de la investigación para después actuar "con toda determinación" porque, según ha dicho, la lucha contra la trata con fines de explotación sexual es "una prioridad" para su Ministerio.

"Entre todas las cosas del acuerdo, hay algunas especialmente urgentes, políticas de supervivencia, porque para muchas mujeres la vida va en ello", ha precisado la ministra de Igualdad, subrayando que los datos de trata con fines de explotación sexual, que afecta principalmente a mujeres y niñas, son "abrumadores".

Otro objetivo mencionado por Montero ha sido la "redistribución de los tiempos de trabajo y los cuidados, así como leyes para la "corresponsabilidad".