Irene Junquera no volvería a entrar en otro reality

MADRID, 24 (CHANCE)

La polémica se sirvió en redes sociales ante el enfado de Fernando Verdasco por la poca participación de tenistas españoles en el Mutua Madrid Open... una opinión que muchos seguidores comparten y que sin duda ha abierto un debate. Nosotros hemos hablado con Irene Junquera, periodista y exconcursante de 'Gran Hermano' y nos ha mostrado su apoyo al enfado de Fernando Verdasco: "si Verdasco lo dice, teniendo tan buena relación con Feliciano, me imagino que estará más que justificado".

Además, coincide en que debería haber más profesionales españoles en la competición: "yo como española y como seguidora del tenis, me encantaría ver a cuántos más tenistas españoles, mejor". Irene tacha de poco ético la filtración de los audios de Gerard Piqué y Luis Rubiales: "bueno, evidentemente, ético, jaquear el móvil de alguien y sacar unos audios, no lo es nunca".

La periodista nos muestra su opinión acerca de que es el presidente de Real Federación Española De Fútbol el que tiene más que perder con esta polémica: "para mí es rubiales porque es el que tiene un cargo público. Piqué, no deja de ser un empresario que tiene su empresa, hace lo que le conviene y lo que quiere con ella y creo que no han incurrido en ningún delito" y descarta que Gerard Piqué vaya a verse afectado a nivel deportivo: "no creo que le afecte a nivel deportivo".

Junquera confiesa haberse quedado impactada por el testimonio de Rocío Carrasco en televisión: "creo que en todas las historias hay dos versiones pero me impactó mucho todo lo que contó, evidentemente" y también apoya a la hija de Rocío Flores y recuerda la importancia de creer a las víctimas: "el momento en que se habló de maltrato, por supuesto que me parece un tema súper serio y le doy toda la credibilidad a ella, toda. Creo que hay que hacerlo así y hay que ser responsables pero más allá de relaciones, historias ahí no me meto porque ni me entero".

Le preguntamos a Irene si participaría en otro reality y lo cierto es que lo descarta aunque no se arrepiente de haberlo hecho en el pasado: "en este momento, si me dices: "¿entrarías otra vez?" Te diría: "hombre, pues no". En ese momento tomé esa decisión y no me arrepiento".

Nos ha mostrado su opinión acerca de que algunos realities son más difíciles que otros, sobre todo, los que se llevan a cabo en una casa sin poder salir: "estás al aire libre, tienes otros motivos para discutir" y nos asegura que todavía mantiene relación con algunas de sus compañeras de concurso: "ya con una edad tienes muchos amigos pero sí que de vez en cuando quedamos para desayunar y me llevo bien con ellas".