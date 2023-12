Irán, Omán y Arabia Saudí presentan una menor brecha STEM que muchos países de la OCDE

Pese al esfuerzo e inversiones millonarias, los países más ricos del mundo han fracasado en cerrar la brecha educativa entre hombres y mujeres en los campos de la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería (STEM, por sus siglas en inglés) y, curiosamente, estas diferencias son menores en Irán, Omán, Uzbequistán o Arabia Saudí.

"Esto viene a contradecir muchas de las teorías sobre los roles de género y es un fenómeno que subraya la complejidad de abordar la desigualdad", ha explicado la embajadora de Género en Educación de la OCDE, Marta Encinas?Martín, en la apertura de la conferencia internacional "El futuro de las chicas en STE(A)M".

Los países de la OCDE "han invertido miles de millones de dólares para abordar las desigualdad STEM y, en cierta manera y de momento, han fracasado en el intento porque tal vez nos estemos planteando las preguntas equivocadas, preguntas que no nos ayudan a resolver el problema. Son razones que se nos escapan", ha añadido.

Actualmente, las mujeres de casi todos los países de la OCDE tienen más probabilidades que los hombres de poseer un título universitario, pero al llegar a la enseñanza superior, ellas eligen campos académicos que las apartan de la ciencia y la tecnología.

La participación de las mujeres en campos relacionados con la educación (80 %), la salud (80 %) y las ciencias sociales (70 %) se ha mantenido estable en las dos últimas décadas, mientras que el porcentaje de nuevas licenciadas en ingeniería es casi invariable -el 25 % en la OCDE-, y las tituladas en las TIC ha bajado (3 %).

Según Encinas-Martín, ello no obedece a una cuestión de habilidades: aunque de media los chicos superen en rendimiento matemático a las chicas en nueve puntos, dentro de la OCDE, no ocurre en todos los países; en 40 ellos sí sacan mejor puntuación, pero en otros 17 ganan ellas y en 24 la diferencia no es relevante.

Las últimas investigaciones y estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos arrojan que las elecciones profesionales de las mujeres "realmente no reflejan sus habilidades por actitudes, estereotipos y creencias que están arraigados en las escuelas, familias y la sociedad, son los que más influyen probablemente en que no elijan estas carreras".

Curiosamente, ha concluido la embajadora, los países con mayor igualdad de género presentan una mayor brecha STEM, mientras que es menor en Irán, Uzbequistán, Arabia Saudita y Omán" con respecto a otros "muchos países de la OCDE".

Durante el acto de inauguración de la conferencia, organizada en el marco de la Presidencia Española de la UE, el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha subrayado que cerrar la brecha STEM debe ser más que un deseo y una propuesta, sino que ha de ser un compromiso con la equidad.

Ha recordado que la ciencia y la tecnología son "cruciales" para el desarrollo socioeconómico y para ello se necesitan "personas que diseñen el futuro que queremos construir, lo que hace imprescindible que contemos con el talento de toda nuestra juventud". EFE

msr/mcm