Ione Belarra (Podemos) sobre sanciones al Open Arms: "Me habría gustado que el PSOE fuera la mitad de duro con Salvini"

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso Ione Belarra ha asegurado que le habría gustado que el Gobierno en funciones hubiera sido "la mitad de duro" con el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, de lo que lo está siendo con el buque humanitario Open Arms, en referencia a la multa a la que se podría enfrentar la ONG por rescatar a más de 130 migrantes, sanción que no ha sido descartada por la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.

"Me habría gustado que el PSOE fuera la mitad de duro con Salvini de lo que ha sido con el Open Arms y con las personas migrantes que han sufrido una travesía durísima y que huyen de situaciones y vidas muy difíciles. Me hubiera gustado que esa dureza, esas declaraciones duras, ese abrir un conflicto diplomático hubiera sido con Salvini y no con el Open Arms, me parece se equivocan y me parece que han reaccionado tarde", ha subrayado Belarra en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

Además, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso ha apostado por un gobierno de coalición que impulse "un servicio de Salvamento Marítimo europeo a imagen semejanza del español que permitiera que no hubiera ninguna muerte más en el Mediterráneo".

Asimismo, ha invitado al Gobierno en funciones a decidir el lado del cual quiere estar en materia de migraciones. "No conviene equivocarse de lado, se puede estar del lado de la gente que quiere dejar morir a la gente en el Mediterráneo o del lado de los que defendemos los derechos humanos. El Gobierno tiene que elegir lado y tiene que elegirlo pronto", ha insistido Belarra.