Investigadores secuencian el genoma del aguacate

Un equipo internacional con la participación de investigadores de la Universitat de Barcelona (UB) y el Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la UB (IRBio) han secuenciado el genoma de la planta del aguacate.

El nuevo trabajo, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Science', ayudará a mejorar los programas de modificación genética para optimizar el crecimiento de esta planta y para potenciar su resistencia frente a agentes patógenos y enfermedades, ha informado la UB este martes en un comunicado.

Desde hace tiempo, el consumo de este fruto tropical se ha incrementado a nivel mundial y ha generado un gran interés económico en el mercado internacional, y el equipo internacional ha secuenciado el genoma de dos variedades: la mexicana y la híbrida comercial de cultivo más popular.

El genoma de esta planta tropical --organizado en 12 cromosomas según se sabía hasta ahora-- tiene un tamaño de unas 920 Mb, con pequeñas variaciones entre las variedades estudiadas.

"El elemento más relevante de la estructura genómica del aguacate es la historia de duplicaciones completas de su genoma", ha detallado el catedrático de Genética Julio Rozas.

COMPARACIÓN CON LA 'AMBORELLA'

Los expertos han comparado la relación de sistenia --orden en que los genes están conservados y posicionados en los cromosomas-- entre los genomas del aguacate y los de la especie 'amborella trichopoda', considerada como la única representante actual del linaje más primitivo de las plantas con flor o angiospermas.

Los resultados apuntan que para una misma región del genoma analizado hay cuatro copias de fragmentos genómicos en el caso del aguacate y una sola copia de 'amborella trichopoda', "lo que sugiere que el genoma del aguacate ha experimentado dos procesos de duplicación completa de su genoma", ha explicado el investigador Alejandro Sánchez Gracia.

Estas duplicaciones en tándem recientes están implicadas en respuestas metabólicas de adaptación del aguacate al ataque de patógenos fúngicos, han apuntado los autores.

"En paralelo, aquellas duplicaciones que se originaron durante los duplicaciones completas del genoma parecen estar implicadas en aspectos básicos de la fisiología y del desarrollo de la planta", ha dicho Sánchez Gracia.

El trabajo publicado perfila un nuevo escenario para conocer la posición filogenética del aguacate en el árbol evolutivo de las angiospermas.