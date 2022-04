Investigadores realizan un macroestudio y descubren que usar el teléfono móvil no causa cáncer de cerebro

Desde que aparecieron los teléfonos móviles, han surgido muchas dudas de si podían causar cáncer de cerebro. Ahora, un macroestudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Oxford y la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer (IARC) ha confirmado que esta relación no existe. Su estudio ha sido publicado en la revista 'Journal of the National Cancer Institute', en él explican que han llegado a esta conclusión después de haber recogido datos clínicos de casi 800 mil mujeres. Eran originarias de Reino Unido y habían nacido entre los años 1935 y 1950.

"Las preguntas sobre el uso de teléfonos celulares se hicieron por primera vez a mediados del año 2001 y nuevamente a mediados del año 2011. Todas las participantes del estudio fueron seguidas a través de enlaces de registros a las bases de datos de los Servicios Nacionales de Salud sobre muertes y registros de cáncer (incluidos los tumores cerebrales no malignos)", explican los autores del análisis. A lo largo de 14 años han estudiado a estas mujeres y solo se diagnosticaron tumores cerebrales en el 0,42% de las participantes.

"No hay asociaciones significativas"

Este porcentaje de riesgo era el mismo entre todas las personas, las que utilizaban el teléfono con bastante frecuencia y las que nunca lo habían usado. Los investigadores han descubierto que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia que emiten los móviles sí se introducen unos pocos centímetros en la cabeza. No obstante, han comprobado que este hecho no se relaciona con la cantidad de tumores que aparecen en las zonas cerebrales más cercanas al oído (lóbulos parietales y temporales).

"Tomando el uso en 2011 como referencia, no hubo asociaciones estadísticamente significativas con hablar por lo menos 20 minutos por semana o con al menos 10 años de uso", comentan los científicos. Es más, entre los 3.268 cánceres que detectaron durante la investigación, cada uno se hallaba en una zona diferente de la cabeza, es decir, no se encontró ningún patrón. Podían aparecer tanto en el lado izquierdo como en el derecho del cerebro. Y considerando que lo habitual es que casi todo el mundo utiliza el teléfono con la mano derecha, se lo acercarán a la oreja del mismo lado y los tumores se darían en la región derecha del cerebro.

Como esto no ha ocurrido, queda demostrado que el uso del teléfono no causa un cáncer cerebral. “Nuestros hallazgos respaldan las pruebas acumuladas hasta la fecha que desvinculan el uso del teléfono móvil en condiciones normales con el aumento de la incidencia de los tumores cerebrales”, concluyen los investigadores del estudio, cuyos resultados aportan datos muy similares a estudios previos sobre el mismo tema.