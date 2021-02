Investigadores de HM Hospitales participan en un nuevo ensayo clínico global con tocilizumab

Investigadores de HM Hospitales han participado como autores del ensayo clínico avanzado 'COVACTA' cuyas conclusiones acaban de ser publicadas en la prestigiosa revista científica 'The New England Journal of Medicine'.

En concreto, este artículo recoge las conclusiones de este ensayo Fase 3, multicéntrico e internacional en el que han participado 62 centros hospitalarios de Europa y América del Norte. "Aunque el ensayo no llegue a alcanzar la significación estadística para su objetivo primario, los resultados que hemos publicado hoy, junto con los resultados recientemente comunicados del ensayo 'RECOVERY', pueden establecer un nuevo estándar de tratamiento a nivel mundial para los pacientes con neumonía por COVID-19, bajos niveles de oxígeno e inflamación significativa", explica Antonio Cubillo, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC Madrid.

"Tras los resultados reportados de los distintos ensayos con Tocilizumab, en apariencia algo dispares por sus distintos diseños en cuanto a objetivos de eficacia, tamaño muestral y situación basal de los pacientes tratados en cada uno de los mismos. Hoy podemos afirmar que el uso del Tocilizumab, un antagonista de la interleuquina 6, en pacientes ingresados por neumonía por COVID-19, con bajos niveles de oxígeno y con parámetros analíticos de inflamación elevados, está asociado a un aumento de la supervivencia y a una reducción de la posibilidad de ingreso en UVI, especialmente en aquellos pacientes en los que se combina con el uso de dexametasona", puntualiza el experto.

El Hospital Universitario HM Sanchinarro ha sido el centro de España en el que más pacientes se han podido beneficiar de su participación en el ensayo. Además, de los cientos de pacientes que ya habían obtenido un beneficio del tratamiento con Tocilizumab en los distintos centros HM Hospitales previo a la activación del ensayo.

Tras una sesión inmediata con los responsables de los servicios de Urgencias, Medicina Interna y Cuidados Intensivos, el siguiente paso, fue coordinar a los distintos estamentos de HM Hospitales y de la Fundación de Investigación HM Hospitales para que los pacientes pudieran acceder a participar en 'COVACTA'. Para ello, se realizaron las gestiones internacionales oportunas que finalmente han arrojado los resultados que se publican hoy.

"Con esta información pusimos todo en marcha para que nuestros pacientes con neumonía grave por COVID-19 pudieran acceder a este tratamiento, a la vez que trasmitíamos esta información, a través de los canales de comunicación de profesionales surgidos en la pandemia, a nuestros compañeros de otros muchos hospitales. Gracias a la excelente disponibilidad y coordinación de todos los profesionales del Grupo, un trabajo que normalmente requiere varios meses, se realizó en una semana", afirma Cubillo.