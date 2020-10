Investigadores españoles identifican un nuevo biomarcador de rechazo en el trasplante cardiaco

Investigadores del CIBERCV y del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña han hallado un microRNA (pequeña molécula de RNA no codificante) asociado al rechazo post-trasplante y que puede ser de gran ayuda en el seguimiento de estos pacientes.

El trabajo, publicado en la revista científica 'The Journal of Heart and Lung Transplantation' y liderado por Marisa Crespo, se desarrolló en dos fases. En la primera se buscaron, entre 179 microRNAs, aquellos diferencialmente expresados en muestras de suero de pacientes que sufrían un episodio de rechazo celular agudo frente a sueros de pacientes sin rechazo.

"Solo uno, el miR-181a-5p, cumplió los requisitos para pasar a la siguiente fase de validación. En la fase de validación, el miR-181a-5p mostró estar significativamente sobreexpresado en muestras de suero de pacientes con rechazo celular agudo", ha explicado el bioquímico, facultativo del Servicio de Análisis Clinicos del CHUAC, investigador predoctoral de la Universidad de A Coruña y primer firmante del trabajo, Ignacio Constanso-Conde.

Los microRNAs, pequeñas moléculas, grandes posibilidades Los microRNAs son pequeñas moléculas de RNA encargadas de regular la expresión génica. Su estudio como posibles biomarcadores de numerosas patologías se ha incrementado exponencialmente en los últimos años.

La gran estabilidad de los microRNAs en todo tipo de muestras biológicas (sangre, suero, plasma o saliva), junto al auge y abaratamiento de las técnicas y reactivos de biología molecular necesarios para su análisis, los convierten en excelentes candidatos a biomarcadores.

"Los resultados de este estudio con el miR-181a-5p son muy interesantes y esperanzadores, ya que podrían evitar un gran número de biopsias endomiocárdicas a nuestros pacientes", ha comentado la jefa de grupo del CIBERCV en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, la doctora Crespo.

Y es que, miR-181a-5p ha conseguido igualar la capacidad diagnóstica del único test no invasivo comercializado para el mismo fin, y se postula como un método de screening para descartar el rechazo celular agudo en pacientes con trasplante cardiaco asintomáticos, evitando un buen número de biopsias endomiocárdicas de protocolo.

"En este sentido, es necesario, todavía validar estos hallazgos en otros centros hospitalarios y con más pacientes para confirmar la utilidad de este biomarcador e incorporarlo al uso clínico", han zanjado los investigadores.