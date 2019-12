Investigadores de EEUU identifican el 'talón de Aquiles' de la superbacteria resistente a los medicamentos

Investigadores del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston (Estados Unidos) han identificado el 'talón de Aquiles' de la superbacteria resistente a los medicamentos, la cual cada año infecta a unos 54.500 estadounidenses.

En concreto, los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', han identificado a la proteína LiaX, la cual actúa como un mecanismo de defensa para los enterococos resistentes a la vancomicina (VRE), lo que abre la puerta a futuras opciones de tratamiento en la lucha contra la resistencia a los antibióticos.

Esta proteína es liberada por bacterias en el medio ambiente para detectar la presencia de antibióticos, lo que provoca la reestructuración de la célula bacteriana y eita que el medicamento lo destruya. Los investigadores estudiaron cepas clínicas de VRE que pudieron detener la daptomicina, un tratamiento de último recurso para infecciones bacterianas graves, a la hora de atacar la membrana celular de la bacteria.

"La forma en la que la daptomicina funciona para matar las bacterias no se comprende completamente. Sabemos que las bacterias tienen un 'tabique de división', una región en el medio de la célula donde se dividen, y esa daptomicina se une al tabique para matar la célula. Sin embargo, elas bacterias han aprendido a distraer al antibiótico de su objetivo", han explicado los científicos.

Los enterococos y otras bacterias tienen un sistema de respuesta al estrés, llamado LiaFSR, que ayuda a los gérmenes a desarrollar resistencia a los medicamentos y adaptarse a muchos estresores ambientales. En este sentido, los expertos han observado que la proteína LiaX juega un papel importante en este sistema.

Cuando los investigadores estudiaron las cepas clínicas, notaron una en particular de un paciente que tenía una infección por VRE en la sangre. Si bien esa cepa comenzó como sensible a la daptomicina, desarrolló resistencia después de que el enfermo fue tratado con daptomicina. "Observamos altos niveles de la proteína fuera de la célula que se unía al antibiótico y enviaba señales a la misma para activar la respuesta al estrés", han explicado, tras comentar que la proteína no solo detecta los antibióticos, sino que también indica cuándo está ocurriendo una respuesta inmune.

Según los investigadores, una conclusión importante de su estudio no es solo que VRE produce una proteína centinela que puede proteger a las bacterias contra los antibióticos y el sistema inmunitario, sino que su protección hace que las bacterias sean más letales durante la infección.