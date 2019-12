Investigadores descubren que un tratamiento contra el cáncer podría ser eficaz para la endometriosis

Investigadores de la Universidad de Edimburgo (Escocia) han descubierto que el dicloroacetato, un tratamiento para el cáncer, puede ser eficaz para tratar la endometriosis, una afección crónica que afecta a millones de mujeres en todo el mundo y que está causada por el crecimiento de lesiones formadas por tejido similar al revestimiento del útero en otras partes del cuerpo, como el revestimiento de la pelvis y los ovarios.

Los expertos han observado que las células de la pared pélvica de las mujeres con endometriosis tienen un metabolismo diferente que las de aquellas que no padecen la enfermedad. Y es que, estas células producen mayores cantidades de lactato, similar al comportamiento de las células cancerosas.

En este sentido, los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', han comprobado que cuando trataron a las mujeres con endometriosis con dicloroacetato, sus células volvían al comportamiento metabólico normal, se producía una reducción en el lactato, así como un impacto en el crecimiento de las células endometriales que crecen junto a las células pélvicas.

Asimismo, en las pruebas adicionales en un modelo de endometriosis en ratones encontraron, realizadas siete días después, los expertos observaron una marcada reducción en las concentraciones de lactato y el tamaño de las lesiones.