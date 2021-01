Investigadores alemanes evidencian hasta seis subtipos de diabetes

Investigadores del Instituto de Investigación en Diabetes y Enfermedades Metabólicas (IDM) de Helmholtz Zentrum München en la Universidad de Tübingen, el Hospital Universitario de Tübingen y el Centro Alemán para la Investigación de la Diabetes (DZD) han evidenciado, en un estudio publicado en la revista 'Natire Medicine', hasta seis subtipos de diabetes.

La nueva clasificación puede ayudar en el futuro a prevenir la manifestación de diabetes o el desarrollo de complicaciones asociados a la misma. Desde 1980, el número de personas con diabetes se ha cuadriplicado en todo el mundo y se cree que en el año 2040, la cantidad de personas con diabetes tipo 2 podría aumentar hasta 12 millones.

No obstante, la diabetes tipo 2 no se desarrolla de un día para otro, sino que las personas a menudo pasan por una etapa preliminar más prolongada de la diabetes, en la que los niveles de glucosa en sangre ya están elevados pero las personas aún no están enfermas.

"Para las personas con prediabetes no ha sido posible hasta ahora predecir si desarrollarían diabetes y estarían en riesgo de complicaciones graves como insuficiencia renal, o si solo tendrían una forma inofensiva con niveles de glucosa en sangre ligeramente más altos pero sin un riesgo significativo", han explicado los investigadores.

Sin embargo, esta distinción es importante para la prevención dirigida de la enfermedad metabólica y, por lo tanto, para contrarrestar la pandemia de diabetes. Ante este escenario, y utilizando los estudios de personas con prediabetes, los expertos han descubierto seis subtipos distintos con diferente riesgo de diabetes.

Tres de estos grupos (1, 2 y 4) se caracterizan por un bajo riesgo de diabetes, si bien los participantes del estudio en los grupos 1 y 2 estaban sanos y tenían un riesgo particularmente bajo de desarrollar complicaciones. El grupo 4 está formado por personas con sobrepeso, cuyo metabolismo todavía es relativamente saludable.

Los tres subtipos restantes (grupos 3, 5 y 6) están asociados con un mayor riesgo de diabetes y/o enfermedades secundarias. En concreto, las personas que pertenecen al subtipo 3 producen muy poca insulina y tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes; las personas del grupo 5 tienen un hígado graso pronunciado y un riesgo muy alto de diabetes porque sus cuerpos son resistentes al efecto hipoglucemiante de la insulina; y en el subtipo 6, el daño a los riñones ocurre incluso antes de que se diagnostique la diabetes.