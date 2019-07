Investigadores alemanes descubren que el VIH se propaga a través del contacto directo entre células

Científicos de la Universidad de Heidelberg (Alemania) han descubierto, en un trabajo publicado en la revista 'Nature Communications', que el virus del sida se propaga por el organismo a través del contacto directo de célula a célula.

Tradicionalmente se ha asumido que las células infectadas liberan partículas virales que luego se difunden y, eventualmente, infectan a otras células, si bien también se ha sugerido que las partículas virales se transfieren directamente de una célula infectada a la siguiente a través del contacto cercano.

No obstante, hasta ahora no se sabía cuál de estos modos de transmisión prevalecía en el tejido. "Los estudios sobre la replicación del VIH en el laboratorio se realizan principalmente en experimentos simples de cultivo celular en platos de plástico que no reflejan la arquitectura compleja y la heterogeneidad del tejido", han explicado los investigadores.

Por ello, en el trabajo tuvieron en cuenta que las llamadas células auxiliares CD4 T, el tipo de célula preferido infectado por el VIH, son muy móviles en su entorno fisiológico. Así, utilizaron un nuevo sistema de cultivo celular, en el que se generó un andamio tridimensional con la ayuda del colágeno permitiendo así mantener la movilidad de las células y monitorear las células T CD4 primarias infectadas con VIH-1 en un entorno similar a un tejido durante varias semanas.

Usando este nuevo enfoque, los investigadores midieron una serie de factores que caracterizan la motilidad celular, la replicación del virus y la pérdida gradual de las células auxiliares CD4T. "Esto produjo un conjunto de datos muy complejo que era imposible de interpretar sin la ayuda de científicos de otras disciplinas", han dicho los expertos.

Al analizar los datos, pudieron caracterizar el complejo comportamiento de las células y los virus y simularlo en la computadora, lo que permitió hacer predicciones importantes sobre los procesos clave que determinan la propagación del VIH en estos cultivos 3D. En concreto, el análisis de datos reveló que el entorno 3D del sistema de cultivo celular suprime la infección con un virus libre de células y, al mismo tiempo, promueve la transmisión directa del virus de una célula a otra.

"Nuestros modelos nos permitieron integrar películas de microscopía unicelular cortas con mediciones de la población celular a largo plazo y, por lo tanto, estimar el tiempo mínimo requerido para que los contactos de célula a célula transmitan la infección", han zanjado.