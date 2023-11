Se investiga que el factor humano sea la causa del incendio de Montitxelvo (Valencia)

(Actualiza la NA6099 con más datos)

La Guardia Civil ha tomado declaración a varios testigos del incendio de Montitxelvo (Valencia) y trabaja con la hipótesis de que "el factor humano sea la causa de este incendio", si bien ahora queda averiguar si ha sido "una causa humana intencionada o accidental".

Así lo ha adelantado este sábado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en el puesto de mando avanzado de este incendio, donde ha explicado que la Guardia Civil ha desplegado a 50 agentes en los municipios desalojados por el incendio para evitar robos o pillajes.

La delegada ha hecho asimismo un llamamiento a todas las personas de los municipios desalojados o de la población que sigue confinada para que cumplan las indicaciones y no regresen sus casas aún en el caso de los evacuados o no salgan al exterior si están confinados, así como que no se hagan excursiones a la zona del incendio.

De hecho, la Guardia Civil ha localizado este sábado a algunas personas en una urbanización de Ador, a pesar de que la zona ha sido evacuada y no se ha autorizado aún el regreso, por lo que la delegada ha pedido que se cumplan las normas y nadie ponga en peligro su vida y su seguridad.

Respecto a la evolución del incendio, la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, ha explicado en el PMA que la mejora en las condiciones meteorológicas ha permitido que haya cinco medios aéreos actuando en el incendio, y ha indicado que a las 16 horas se estudiará si es posible facilitar la vuelta a sus casas de algunos desalojados.

"Hay que hablar con mucha cautela, porque las condiciones meteorológicas todavía no son todo lo favorables que nos gustaría", ha afirmado la consellera, quien ha precisado que se están haciendo vuelos de reconocimiento con cámaras térmicas para determinar puntos calientes de las zonas del incendio.

El número de hectáreas afectadas se mantiene en 2.500 y el de personas desalojadas en 850, y solo queda un municipio confinado, Ador, después de que esta mañana se haya levantado el confinamiento de Potries y La Font d'En Carrós.

La delegada del Gobierno ha afirmado que la Comunitat Valenciana es hoy consciente de que ya no se puede hablar de "las temporadas de incendios", sino que estos se pueden producir de enero a diciembre, como se ha visto este 2023, por lo que hay que estar preparado todo el año. EFE

