Se investiga que el factor humano sea la causa del incendio de Montitxelvo (Valencia)

La Guardia Civil ha tomado declaración a varios testigos del incendio de Montitxelvo (Valencia) y trabaja con la hipótesis de que "el factor humano sea la causa de este incendio", si bien ahora queda averiguar si ha sido "una causa humana intencionada o accidental".

Así lo ha adelantado este sábado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en el puesto de mando avanzado de este incendio, donde ha explicado que la Guardia Civil ha desplegado a 50 agentes en los municipios desalojados por el incendio para evitar robos o pillajes.

La delegada ha hecho asimismo un llamamiento a todas las personas de los municipios desalojados o de la población que sigue confinada para que cumplan las indicaciones y no regresen sus casas aún en el caso de los evacuados o no salgan al exterior si están confinados, así como que no se hagan excursiones a la zona del incendio.