El intruso que aparece por sorpresa en este informativo para dejar a los espectadores con la boca abierta

¿Te imaginas a periodistas como Álvaro Zancajo de TVE, Paula Sainz-Pardo del 24h o a José Luis Pérez de TRECE presentando el telediario y que de repente aparezca su hijo o hija pequeña jugueteando alrededor de la pantalla y desconcentrando al propio presentador? En España parecería imposible, pero no en otros países.

Algo similar tuvo lugar hace unas horas en el canal de noticias estadounidense que emite por cable las 24 horas del día, MSNBC. Durante el informativo, la presentadora hacía referencia a una de las noticias internacionales más importantes del día, como es la ofensiva turca contra las fuerzas kurdas en Siria. Un hecho noticioso de relevancia mundial, y que no se corresponde a la tierna imagen que los televidentes pudieron comprobar en el plató de televisión. En ese momento, por detrás de la presentadora apareció un chico de unos cinco o seis años de edad sonriente, tratando de tocar y jugar con su progenitora. Lejos de enfadarse, la madre periodista se mostraba un tanto incrédula pero sonriente, consciente de lo surrealista de la imagen.

La escena, como no podía ser de otra manera, suscitó multitud de comentarios en las redes sociales, concretamente en Twitter, después de que la propia cadena publicara el instante que pasará a la historia de la particular biografía de la presentadora.

This is the best. — Elie Mystal (@ElieNYC) October 9, 2019

OMG ������ — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) October 9, 2019

Life is messy. All praise to #WorkingMoms. — All the President's Men (@myminutia) October 9, 2019

En España, no es difícil pronosticar que de haberse producido un hecho similar, hubiese sido empleado para poner encima de la mesa el debate sobre la conciliación laboral con la familiar, especialmente por parte de la mujer. Un episodio no comparable pero sí llamativo fue el que se produjo en enero de 2016, cuando la por entonces diputada de Podemos, Carolina Bescansa, suscitó las críticas de determinados sectores por llevar a su bebé de seis meses a la sesión constitutiva de las Cortes y amamantarlo en su escaño. La cofundadora del partido que lidera Pablo Iglesias mantuvo, en distintas declaraciones y conversación con periodistas en la Cámara baja, que tras esa decisión había dos objetivos.

Además de la práctica de lactancia, alentar un debate sobre los cuidados de las madres. "Es hora de visibilizar dentro de las instituciones lo que hay en la calle y que esta Cámara se parezca más a nuestro país", afirmó. Bescansa reconoció que llevar a su hijo hasta el hemiciclo, pudiendo contar con la guardería del Congreso, es un "privilegio", ya que, recalcó "la mayor parte de las mujeres que son cajeras, o dependientas, o que trabajan en la distribución no tienen la posibilidad de mantener la crianza de sus hijos y de traerlos al trabajo", afirmó aquel día Bescansa.