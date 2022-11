Interrumpido el tráfico ferroviario en Guadalajara al incendiarse un vagón

El tráfico ferroviario en la estación de Guadalajara ha quedado interrumpido a consecuencia del incendio que ha sufrido esta tarde un vagón de mercancías que transportaba chatarra, que ha obligado a cortar el suministro eléctrico de las catenarias.

El vagón se ha incendiado a las 17.08 horas, por causas que no han sido especificadas, aunque no se han producido heridos en el siniestro y el humo que está generando no supone un peligro porque no trasporta materiales peligrosos, ha informado a Efe fuentes del servicio de emergencias 112.

Los bomberos del parque de Guadalajara están trabajando en la extinción de las llamas, que no han afectado a otras dependencias de la estación, aunque si ha hecho necesario interrumpir el tráfico ferroviario porque se ha procedido a cortar el suministro eléctrico a las catenarias debido al incendio.

Además de los bomberos, en el lugar se encuentran agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Guadalajara, ha señalado el 112.