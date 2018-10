Interior dice que Marruecos está interesado en colaborar en retorno menores

Marruecos ha transmitido a altos responsables de los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social su interés en cooperar para el retorno a su país de los menores extranjeros no acompañados marroquíes que llegan de forma irregular a España.

A preguntas de los periodistas, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha explicado que este interés se lo transmitieron a ella directamente responsables marroquíes en el Comité Migratorio Bilateral, en el que también estaba presente la secretaria de Estado de Migraciones.

En dicha reunión, ambos países analizaron varias posibilidades de colaboración sobre los menores que pasan y que son identificados como marroquíes, con el objetivo de que puedan retornar a su país con sus familias.

"Marruecos está interesado en trabajar en esa cooperación", ha aseverado Botella, que ha especificado que el país vecino ha pedido que para hacer posible la "recuperación" de esos menores marroquíes, España debe poner todos los medios para poderlos documentar.

La número dos de Interior ha señalado que España debe llevar a cabo una serie de trámites en este sentido, habida cuenta que la legislación española "es muy rigurosa en la legislación de protección al menor".

Por lo tanto, ha avanzado que si desde el Ministerio del Interior hay que aportar una serie de garantías para proceder a devolver a esos menores a sus familias, "habrá que trabajar también con la Fiscalía para poder hacerlo".

Botella ha admitido que el problema de los menores extranjeros no acompañados "es un tema muy sensible" que el Gobierno de Pedro Sánchez "atiende con todo el interés", aunque ha recordado que no es una competencia que lleve el Ministerio del Interior, salvo en lo que pudiera afectar en el ámbito de seguridad.

En este sentido, ha apuntado que durante la visita que ha realizado hoy a Melilla, la Policía Nacional y la Guardia Civil le han mostrado los sistemas que utilizan en los pasos fronterizos con Marruecos para detectar a las personas que tratan de acceder a territorio nacional de manera irregular, e Interior va a estudiar si es necesario aumentar esos medios técnicos.

En cualquier caso, ha dejado claro que la actitud de Interior es dar siempre una "respuesta rápida" a la situación, y ante esta problemática, el Gobierno es "muy sensible en que hay que colaborar en que no se produzca ese paso de menores, que quedan luego abandonados a su suerte y hay que hacerse cargo de ellos".