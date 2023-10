Interceptan a un conductor que se dio a la fuga tras ser detectado conduciendo de forma temeraria en Lugo

La Policía Local de Lugo detectó en la madrugada de este viernes a un hombre que conducía de forma temeraria su vehículo por la calle Paseo dos Estudantes, momento en el que los agentes iniciaron una persecución por diferentes calles hasta que lograron interceptarlo.

Una vez detenido el vehículo, la Policía abrió cuatro expedientes sancionadores al conductor del turismo por conducción temeraria, no respetar órdenes e indicaciones de los agentes, no respetar la luz roja de un semáforo y no detenerse en un stop.

Por todas estas infracciones, el conductor se enfrenta a sanciones de más de 1.000 euros y la retirada, en total, de 18 puntos del permiso de conducción.

Asimismo, la policía lucense detectó esta madrugada cinco vehículos que no constaban con la ITV en el plazo debido, además de dos vehículos que circulaban careciendo del seguro obligatorio para automóviles.