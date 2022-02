“Me insultaban y me pegaban”: Gonzalo sufrió acoso escolar

Gonzalo es uno de estos niños que estuvo sufriendo acoso escolar en un colegio de Madrid que ha tenido que abandonar. “Estaba en el último curso de Primaria, se metían continuamente conmigo y se reían de mí. Cuando dejé de hacerles caso, se enfadaron y empezaron a hacerme daño psicológico: todos contaban la misma versión contra mí ante los profesores y me resultaba imposible defenderme”, nos cuenta Gonzalo en COPE con cierta serenidad porque hace meses que recibe ayuda psicológica para superarlo y ya empieza a notar que ha mejorado su autoestima.

Por otro lado, Gonzalo cuenta en COPE que otros niños más pequeños de su colegio también recibían un trato parecido a través de las redes sociales.

Algo que demuestra el III Informe “La opinión de los estudiantes” realizado por Fundación ANAR. La psicóloga Ana Díaz, directora del teléfono de ayuda al menor, explica en COPE que este informe confirma que “el ciberbullying está ahora mismo en auge y uno de cada 4 casos de acoso se dan a través de las nuevas tecnologías”.

El ciberbullying o acoso a través de los medios digitales se produce por varios canales (WhatsApp, Instagram, TikTok o videojuegos online) y ha sido la modalidad para hostigar entre los alumnos que se ha registrado con más frecuencia durante la pandemia.

A eso hay que añadir que los alumnos aseguran en esta encuesta de la Fundación ANAR que casi la mitad de los casos de acoso escolar permanecen sin solución.

Lo más preocupantes es que no estamos hablando de casos aislados, como pueden parecer por los pocos que acaban haciéndose públicos. En el último estudio elaborado por Macmillan Education se detalla que uno de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying o acoso en España durante 2020.

INSULTOS Y PATADAS

Empiezan a sufrir este acoso a través de las redes sociales cuando solo tienen 9 años, aunque los padres y profesores tardan uno o dos años en enterarse, como detalla el informe de la Fundación ANAR. Gonzalo nos cuenta en COPE lo que aguantó hasta que sus padres denunciaron el caso ante la dirección del colegio y un psicólogo le ayudó a superar el trauma que estaba viviendo.

El acoso escolar se diferencia de otro tipo de conflictos que se dan en las aulas en que se produce cuando un alumno o grupo de alumnos produce un daño intencionado y reiterado a otro compañero al que consideran inferior o más débil, nos dicen los expertos consultados por COPE.

Gonzalo lo recuerda en COPE con angustia. “Me insultaban, me pegaban y había un complot de varios chicos contra mí”, recuerda este adolescente de 12 años que reconoce que “llegaba a casa llorando, super triste y se me quitaban las ganas de volver al colegio al día siguiente”.

Gonzalo era y sigue siendo un buen estudiante y apenas se vio afectado su rendimiento escolar por las agresiones que estaba sufriendo, pero no todos son capaces de reaccionar de esa manera.

A POR LOS MÁS PEQUEÑOS

Los menores españoles pasan una media de 730 horas al año conectados a internet, como señala el estudio de la plataforma digital Qustodio.

Además, una cuarta parte de esos niños (24%) pasan más de 2 horas al día conectados a internet. Si observamos a los que emplean entre una y dos horas diarias, son el 31,1% y el 21% de los menores hace uso de internet solamente durante los fines de semana.

En los últimos estudios e informes que se han publicado, se afirma que el acoso escolar ha descendido y ha crecido el ciberbullying a través de las redes sociales.

La digitalización de las escuelas y el uso excesivo de nuevas tecnologías ha propiciado un aumento del ciberacoso que afecta, sobre todo, a los alumnos de 2º y 3º de la enseñanza Primaria, cuando hace solo unos años se registraban la mayoría de los casos en Secundaria.

La psicóloga Ana Díaz confirma en COPE que las chicas suelen sufrir más el ciberbullying (65%) que sus compañeros de clase y también suelen ser chicas las acosadoras que suelen actuar en grupo.

ACOSO 24 HORAS

El caso Gonzalo ha narrado en COPE es el típico acoso escolar en las aulas que sus padres pudieron solucionar denunciándolo ante la dirección del centro y, ante la persistencia de los acosadores, cambiando de colegio. Sin embargo, insiste en COPE la directora del Teléfono de Ayuda al Menos de la Fundación ANAR, “el ciberbullying es acoso las 24 horas.Hay que guardarlo como prueba si queremos presentar una denuncia, pero el pequeño tiene que desconectarse rápidamente para que el desgaste psicológico no vaya a más”.

El problema radica en que el 14% de las familias españolas no supervisa la actividad online de sus hijos. Además, los datos publicados por la plataforma Qustodio demuestran que casi 6 de cada 10 afirman no haber utilizado nunca un sistema de control parental en internet para proteger sus hijos.

¿CÓMO AYUDO A MI HIJO?

Lo primero que tenemos que hacer es observar si nuestro hijo se aísla, pone excusas para no ir al colegio, se vuelve triste, irascible o apático. Es el momento de hablar con él, nos dicen los profesionales con lo que ha hablado COPE, para saber qué le está pasando sin agobiarle a preguntas ni recriminarle su actitud.

Los siguientes pasos a seguir consisten en ponerse en manos de un profesional, que ayudara a nuestro hijo a expresar lo que le está pasando. Sin olvidar que los pequeños acosados necesitan todo nuestro apoyo para fomentar su autoestima y que puedan buscar nuevas amistades.

Para hacer más fácil esta tarea, existen multitud de psicólogos especializados en acoso escolar y, además, la Fundación ANAR cuenta con un teléfono de ayuda al menor que su directora explica en COPE que “atiende todo tipo de llamadas. Nosotros les orientamos sobre los pasos a seguir y ofrecemos también ayuda psicológica”.