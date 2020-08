Inspectores de educación creen que se está "igual que antes" para la vuelta al colegio y piden medidas "organizativas"

El presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) USIE, Jesús Marrodán, ha alertado de que se está "igual que antes" para la vuelta al colegio, tras el plan anunciado por el Gobierno y las comunidades autónomas, y ha pedido medidas "organizativas" además de las sanitarias.

"Contábamos con un texto más unificado y más claro, no temas tan generales. Por ejemplo, se habla de las pruebas a los niños o de control de temperatura, pero no se dice cómo se van a hacer: las medidas sanitarias las han dicho, pero no las organizativas", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el dirigente sindical.

A juicio de Marrodán, se han "dejado sin resolver" varios temas educativos y académicos, a pesar de propuestas como la de que se reduzca la presencia de docentes en horarios no lectivos. "Nadie sabe cuáles son las recomendaciones, más allá de las de carácter sanitario como lavarse las manos", ha afirmado.

"Esperábamos algo sobre el incremento del profesorado, una mayor dotación económica para las comunidades autónomas, medidas contra el absentismo escolar o permisos de bajas, por ejemplo. Vamos a suponer que eso está en algún sitio escrito", ha concluido.