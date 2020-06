Inspectores denuncian desigualdad entre CCAA para titular en ESO y Bachiller

La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha denunciado que el 53,4 % del alumnado de Secundaria (ESO) y el 36,5 % de Bachillerato será evaluado sin respetar la norma básica, sino con la autonómica correspondiente, lo que provoca desigualdad y un agravio comparativo.

"Se certifica la profundización de la desigualdad e inequidad educativa en España para este curso 2019-20", según estos inspectores, que creen que la orden ministerial por la COVID-19 "evidencia la desigualdad administrativa, académica y educativa, así como ahonda la fractura ya de por sí existente en el sistema educativo".

Lo han concluido los inspectores de USIE en su "Estudio comparado de las normas del tercer trimestre del curso 2019-20 reguladas por las administraciones educativas", que ha sido coordinado por el inspector de educación Javier Fernández Franco.

Han considerado que se produce así "disparidad de criterios" y "falta de homologación".

De un total aproximado de 1.975.358 alumnos matriculados en ESO en toda España, 397.608 de Andalucía, 84.575 de Castilla y León, 280.313 de la Comunidad de Madrid, 85.161 del País Vasco y 72.286 de Murcia, es decir 919.943 (46,6 %), han sido calificados respetando lo fijado por la normativa básica.

Mientras que el resto, perteneciente a doce comunidades, 1.133.350 (53,4 %), lo han sido con criterios dispares y no comunes.

Respecto al Bachillerato, el 36,5 % del estudiantado será evaluado asimismo "sin respetar la norma básica".

Según USIE, son once las comunidades que también han seguido criterios "dispares, no homologados y no comunes".

Sí se ha respetado la normativa básica en los 118.288 alumnos de Bachillerato de Andalucía, 29.233 de Castilla y León, 95.285 de la Comunidad de Madrid, 93.010 de Cataluña, 29.375 del País Vasco y 22.673 de Murcia, es decir 387.864 (63,5 %).

Según USIE, la "personalísima cultura de la evaluación" en gran parte de los profesores en España "tiene como efecto un tratamiento dispar y no homologado en los alumnos, lo que conlleva numerosas reclamaciones ante la Administración".

"Lo grave es que este curso, además, la asimetría se perpetra con certificado de legalidad", han aseverado, a la vez que han criticado el "desacompasado calendario en el que se han ido publicando las normas" en las comunidades.

La primera administración que publicó su norma para la titulación en ESO y Bachillerato este curso fue Baleares (16 de abril) y la última en hacerlo La Rioja (18 de mayo), han especificado. EFE