El PP insiste en que la Proposición de Ley de regadíos "no tiene nada que ver con Doñana" y "no le afecta negativamente"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha afirmado este martes que la Proposición de Ley (PDL) para modificar los regadíos de la Corona Norte de Doñana "no tiene nada que ver" con el Parque Nacional y "no le afecta de forma negativa", sino que "es todo lo contrario" y "lo que pretende es salvaguardar el parque por encima de todo", toda vez que ha expuesto que, "cuando llegue el momento, se le explicará a la Unesco o a quien sea necesario" que con esta ley "no se va a permitir coger ni una gota del acuífero".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en referencia a la solicitud a España por parte de la Unesco de que antes del 1 de diciembre de 2024, envíe un informe actualizado sobre el estado de conservación de Doñana y que implemente "con urgencia" medidas de protección, además de pedir el cierre de todos los pozos ilegales y expresar "su máxima preocupación" por la proposición de ley (PDL) de la Corona Norte registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz.

A este respecto, González ha señalado que su formación "no asume ninguna responsabilidad", apuntando que "si tuviéramos un Gobierno en España al que verdaderamente le interese Doñana y le interese la provincia de Huelva, ejecutaría las obras hídricas necesarias para almacenar el agua cuando llueve, como ocurrió el pasado domingo y ayer lunes, y para que los agricultores puedan tenerla a su disposición para cultivar sus tierras y no tengan que coger ni una sola gota del acuífero de Doñana".

"Y así, en pleno siglo XXI, necesitamos a un nuevo gobierno de España que, por encima de todo, sea capaz de salvaguardar los intereses de Doñana, haciendo compatibles esos intereses con el desarrollo, con el progreso y con el futuro económico de esta provincia que pasa, entre otras cuestiones, por la agricultura", ha dicho.

En este punto, ha insistido en que "nada tiene que ver esta ley con Doñana" y que "con esta proposición de ley no se va a permitir coger ni una gota de agua del acuífero de Doñana" y que lo que exigen y pretenden es "que tengamos un Gobierno central que vele por los intereses del parque y por los intereses económicos de esta provincia".