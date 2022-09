PP insiste en que la consejera Gabriela Bravo asuma responsabilidad por el incidente del tren de Bejís (Castellón)

El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha insistido este viernes en que la consellera de Interior, Gabriela Bravo, debe asumir su "responsabilidad política" por el incidente del tren cuya circulación se vio interrumpida al toparse con el incendio forestal de Bejís (Castellón), donde resultaron heridos varios pasajeros.

"Es muy grave que todavía esté tratando de atribuir culpa o algún tipo de responsabilidad a los pasajeros del vagón cuando la máxima responsabilidad de haber avisado (a Adif) es de ella", ha denunciado un día después de que Bravo justificara que no se dio el aviso de las llamas por su rápida propagación y de preguntarse qué habría pasado "si nadie hubiera sembrado una situación de pánico" en el interior que dio lugar a que algunos pasajeros bajaran del convoy y entonces resultaran heridos.

Mazón, en un desayuno informativo, ha avanzado que el grupo 'popular' en Les Corts pedirá responsabilidades a la consellera de forma proporcional a su "desfachatez". "Ha pasado un mes y no ha pedido perdón ni ha asumido su responsabilidad", ha insistido, cuando cree que debería sonrojarse por lo sucedido.

Y ha añadido: "No sé por qué el presidente de la Generalitat (Ximo Puig) no pide ningún tipo de responsabilidad política a Gabriela Bravo, me gustaría saberlo, pero la verdad es que él también es el máximo responsable".

Dicho esto, el también presidente de la Diputación de Alicante ha instado al Consell a revisar el estado de las brigadas forestales que "tienen un problema de serio de precariedad", mientras los consorcios de bomberos provinciales tienen "estabilidad laboral".