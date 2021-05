Inmunoterapia de última generación: la nueva revolución en la lucha contra el cáncer

''La nueva revolución en la lucha contra el cáncer''. Así califican los expertos la inmunoterapia y sus mejoras a lo largo de los últimos años hasta ser eficaz frente a un gran número de tumores.

Pero ¿es el mejor tratamiento para acabar con el cáncer? A día de hoy la inmunoterapia es uno de los tratamientos más aplaudidos entre profesionales y pacientes, ya que puede mejorar su supervivencia en etapas avanzadas de la enfermedad y eliminar los tumores con menos efectos secundarios que otras técnicas como la quimioterapia o la radioterapia.

¿Cómo funciona exactamente? ''La inmunoterapia permite que el sistema inmune actúe contra el tumor. Realmente la inmunoterapia no va contra el tumor, es nuestro propio sistema inmune el que acaba con él'', cuenta el doctor Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (CEGP).

Las vías de administración son muy variadas, los pacientes pueden recibir desde pastillas y medicamentos como el Nivolumab, que sirve como ayuda al sistema inmunitario, hasta por vía intravesical, a través de la vejiga. Esta terapia biológica ha sido probada en diversos tipos de cáncer y ha sido especialmente eficaz en la lucha contra tumores de pulmón.

''Estamos ante la gran revolución en la lucha contra el cáncer'', recalca Mariano. Tras la quimioterapia, radioterapia y cirugía, la inmunoterapia se convierte en la cuarta técnica destacada a la hora de acabar con el cáncer, y una de las que mayor tasa de efectividad tiene.

Como todo proceso o técnica, conlleva una serie de efectos secundarios aunque es cierto que son menores que en las terapias y tratamientos convencionales. Estos síntomas adversos aparecen como respuesta a la estimulación que se genera en el sistema inmunitario. Por lo tanto, dependerá del sistema inmune y de las propias defensas de cada persona.

Para los pacientes con cáncer de pulmón la llegada de la inmuno-oncología ha supuesto un total alivio. Por ejemplo Vicente, hace más de dos años que padecía de cáncer de pulmón. Fue sometido a toda clase de pruebas y tratamientos, desde quimio a radioterapia, sin casi resultados. En ese momento, probó suerte con la inmuno-oncología. ''No tiene efectos secundarios, ninguno. Ahora el tumor está paralizado, se redujo bastante. Desde el 20 de julio del año pasado no me ha vuelto a dar nada'', cuenta.

Efectividad en un gran número de tumores

La inmunoterapia es especialmente efectiva en las patologías pulmonares, pero no exclusivamente. Su eficacia está demostrada en un gran número de tumores, como algunos melanomas, cáncer de mama, de riñón o de vejiga.

Al ser una técnica con poco recorrido, en comparación con las más habituales, surgen dudas entre los distintos pacientes, temerosos de una posible reacción que empeore su ya delicada situación. ''Si le dan esa posibilidad, yo la cogería, porque el cambio es radical'', recalca Vicente.

Aunque es cierto que su tasa de éxito es elevada, la realidad es que el uso de esta técnica sigue investigándose para buena parte de los tumores existentes actualmente.