Inmunóloga ve "la luz al final del túnel" de la covid-19 "para final de año"

La inmunidad de grupo ante la covid-19 en España es factible que se pueda alcanzar a final de año y no en verano, gracias a que en los próximos meses se distribuirán en Europa hasta cinco vacunas y hay otras veinte en desarrollo para administrar de forma masiva a los ciudadanos y así "ver la luz al final del túnel" de la covid-19.

Así lo ha explicado a Efe la inmunóloga, experta en vacunas y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Carmen Álvarez, que admite que "los problemas logísticos" han lastrado el inicio de la vacunación "pero es que nunca se ha necesitado producir tantos millones de vacunas a la vez", explica.

Esta inmunóloga, que también es investigadora en nanovacunas en el Hospital Marqués de Valdecilla en Cantabria, recalca que "los científicos nunca han hablado de alcanzar la inmunidad de grupo con las vacunas para el verano" como ella misma sostiene y considera que es más factible "pensar en un año".

Cree que con la autorización de nuevas vacunas -"puede haber hasta cinco antes del verano"- se puede disponer de un número importante de dosis para administrar a la población "pero luego el acelerar la vacunación incluye otros factores "con lo que se mantendría la previsión de llegar a final de año y ver la luz al final del túnel y que la covid-19 empiece a bajar".

Álvarez ha incidido en otro concepto que "a veces no se tiene claro" por los ciudadanos, el del efecto de la vacuna "porque no hay que pensar que cuando uno se vacuna ya es imposible infectarse" pues "eso puede suceder, aunque, en ese caso, no sería grave".

Por ello considera que una vez que se haya vacunado a la mayor parte de la población y se alcance la inmunidad de grupo "va a haber que seguir manteniendo medidas de precaución durante más tiempo" e "incluso llegarán otras, como un carné de vacunación para viajar", pronostica.

En cualquier caso cree que parar la infección de la covid-19 por completo "se va a lograr" porque "nunca una infección de este tipo ha durado para siempre" aunque reconoce que "terminar con la anterior pandemia" la de la gripe española "tardó 20 años" pero "ahora tenemos tecnología y conocimientos que nos pueden ayudar a acortar mucho ese tiempo".

"Pero lograr la inmunidad de grupo total a largo plazo es eso, un largo plazo" reconoce Álvarez, porque "nuestra forma de vida favorece en parte la transmisión" y ante eso "hay que vacunarse pero también mantener las precauciones y tener sentido común", concluye la inmunóloga.