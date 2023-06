Íñigo Onieva juega al despiste ante su inminente despedida de soltero (la segunda) en Menorca

MADRID, 15 (CHANCE)

Mientras Tamara Falcó continúa con su tratamiento détox y de ayuno terapéutico en la clínica Buchinger de Marbella para ponerse a punto para su boda con Íñigo Onieva, el empresario sigue con su rutina en Madrid tras disfrutar de su primera despedida de soltero en Budapest, mientras cuenta las horas para celebrar celebrar la segunda en Menorca.

Será este fin de semana cuando, tal y como ha revelado 'El programa de Ana Rosa', los amigos del colegio del futuro marido de la marquesa de Griñón le regalen un viaje a la isla balear para decir adiós a la soltería por todo lo alto disfrutando de sus playas paradisíacas y su gastronomía única.

A pesar de que su pandilla ha hecho un 'pacto de silencio' y apenas ha trascendido ningún detalle, se especula con que sería mañana cuando Íñigo ponga rumbo a Menorca para, una semana después de su viaje a Budapest, viva su segunda despedida de soltero.

Jugando al despiste, y sin ocultar su incomodidad por la presencia de cámaras siguiendo cada uno de sus pasos, el 'novio del año' ha asegurado que "como me desveláis todo no tengo ni idea", dejando en el aire si volará en apenas 24 horas a la isla para pasar unos días de diversión y playa con sus amigos de la infancia.

"No tengo nada que decir, así que por favor dejar de acompañarme que siempre me abochornáis con todo el mundo delante. Gracias" ha añadido esquivo, sin confesar si tiene ganas de ver a Tamara y si la echa de menos. "Yo bien, todo bien, pero no tengo nada más que decir" ha zanjado, manteniendo así el misterio sobre su segunda despedida de soltero en Menorca.