Íñigo Onieva hace oídos sordos a las preguntas sobre sus supuestas nuevas amigas

MADRID, 29 (CHANCE)

El fin de semana pasado, Íñigo Onieva y Tamara Falcó disfrutaron de un momento único e histórico en sus vidas: la famosa 'petición de mano' de la que tanto se ha hablado estos días. Una cita en la que sus familias se conocieron profundamente y en la que ambos se declararon su amor con regalos que tienen un gran valor emocional... pero las noticias no dejan de salir y ahora se ha hablado de unas 'nuevas amigas' que el empresario podría tener, con las que hablaría supuestamente a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el hijo de Carolina Molas se muestra muy seguro de sí mismo y prefiere hacer oídos sordos ante las preguntas de los medios cuando se le ha preguntado por ello. Europa Press ha tenido ocasión de preguntarle por esta información, con el objetivo de que la desmintiese, pero lo cierto es que nos hemos encontrado con un Íñigo nervioso.

Aunque al principio no entendíamos los nervios del joven, segundos más tarde sabíamos el porqué. Su actitud no tenía nada que ver con que fuese cierto o no lo que se ha dicho, sino porque segundos más tarde de preguntarle a él, aparecía en escena su prometida, que se montaba en la moto con Íñigo y se perdían por las calles de Madrid.

La aparición de Tamara ponía nervioso a Iñigo ante la pregunta de si es cierta la información sobre sus supuestas nuevas amistades, de hecho, el empresario aceleraba rápidamente la moto una vez que su prometida estaba subida para así evitar escuchar a la reportera.