La ingeniosa 'excusa' de Chris Evans tras publicar fotos íntimas por error en Instagram

MADRID, 15 (CulturaOcio)

Chris Evans revolucionó Internet el pasado 12 de septiembre cuando compartió por accidente en Instagram varias imágenes íntimas. Ahora el actor ha aprovechado su descuido para lanzar un importante mensaje a sus fans.

"Ahora que tengo vuestra atención... Votad el 3 de noviembre", escribió en Twitter, haciendo referencia a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Este mensaje causó furor entre los internautas, que aplaudieron la reacción del actor.

"Realmente has captado nuestra atención, Capitán", bromeó un tuitero. "Te queremos, Chris", dijo otro usuario. "Señor, te has ganado Internet", apuntó otro fan. "Bien hecho", valoró otro seguidor.

https://twitter.com/ChrisEvans/status/1305681183129436161

https://twitter.com/hello_itsbi/status/1305682173236842499

https://twitter.com/snappycinder/status/1305694284033724416

https://twitter.com/thegoodgodabove/status/1305683358249254917

https://twitter.com/trxangeles/status/1305723742006329344

Este mensaje no solo ha revolucionado a los usuarios anónimos de la red social, sino también a algunas otras celebridades. "Mi chico. Estoy orgullosa de él. Tienes mi atención", contestó Jamie Lee Curtis.

"Lo has hecho por tu país", respondió con ironía Jameela Jamil. "Ahora nos estamos entendiendo", agregó Kat Dennings. "Ese es un movimiento poderoso", dijo Hilarie Burton.

https://twitter.com/jamieleecurtis/status/1305689065308565504

https://twitter.com/jameelajamil/status/1305688653176270850

https://twitter.com/OfficialKat/status/1305693811239051264

https://twitter.com/HilarieBurton/status/1305695039801176065

Tras filtrarse las imágenes, Mark Ruffalo también quiso apoyar a su compañero con un mensaje político. "Hermano, mientras Trump esté al mando no hay nada que puedas hacer para avergonzarte. Mira el lado bueno", dijo.

https://twitter.com/MarkRuffalo/status/1304966063101280257

También su hermano Scott Evans se lo tomó con humor. "Estuve fuera de las redes sociales el día de ayer. Así que, ¿qué me he perdido?", publicó.

https://twitter.com/thescottevans/status/1305162019167969283

Tras el éxito de Vengadores: Endgame, Chris Evans ha participado en cintas como Puñales por la espalda y Rescate en el Mar Rojo. También ha trabajado en la serie Defender a Jacob. Próximamente comenzará a rodar The Gray Man, Little Shop of Horrors y Bermuda Triangle.