Ingenieros alertan del alto riesgo en las urbanizaciones españolas y piden planes de prevención

Las urbanizaciones españolas están en riesgo alto por la posibilidad de incendios forestales debido a su cercania con zonas forestales,según un estudio del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Ambiente.Algunos de los lugares que corren más peligro son la Costa del Sol, la Costa Dorada, la Comunidad Valenciana, la sierra de Madrid o Islas Baleares,

Por este motivo, los Ingenieros exigen actuar cuánto antes y acordar "planes de prevención contra incendios forestales en todas las zonas de alto riesgo", y además advierten de que en caso de no intervenir podrían ocurrir incendios como en Estados Unidos, Canadá, Chile, Sudáfrica, Portugal o Grecia.

Del mismo modo, remarcan que en caso de llegar a acuerdos de prevención no solo deben existir sino que deben ejecutarse y no quedarse en una estantería. A su juicio, cada comunidad autónoma debe elaborar su plan de prevención, en especial aquellas en las que el terreno y el clima es seco y caluroso, como es el caso del ecosistema mediterráneo, que recibe un gran número de turistas en verano, época con mayor probabilidad de ocurrencia de incendios.

En definitiva, el estudio recuerda que los equipos encargados de frenar los incendios, en ocasiones "no pueden ni deben asumir toda la responsabilidad y no pueden ponerse en una situación de riesgo continuo. "No estamos hablando solo de un problema medioambiental, se trata de un problema de seguridad nacional", concluyen.

En este 2019 se han calcinado un total de 56.506,59 hectáreas hasta el 4 de agosto, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).