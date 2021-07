Informe COPE: Así está avanzando la quinta ola en Europa

La quinta ola de la pandemia del COVID-19, presente desde hace varias semanas, continúa creciendo en el continente europeo. De cada 100 contagios mundiales, 22 se registran en Europa. La región reporta actualmente una media de un millón de nuevos contagios cada semana según los datos de Reuters.

A la cabeza de esta lista se encuentra Reino Unido, con 32.275 contagios diarios de media en los últimos siete días. El país británico tiene la segunda incidencia acumulada a 14 días más elevada de toda Europa, por detrás de Chipre, que registra una incidencia superior a los 1.500. En el caso británico, los últimos datos reflejan una IA a 14 días de más de 850 casos. El dato, que creció en más de diez puntos desde la semana pasada ha comenzado a disminuir, lo que demuestra que los efectos de la quinta ola empiezan a reducirse en Reino Unido.

De cerca le sigue nuestro país, España, con una IA a 14 días de 701 casos por cada 100.000 habitantes. Nos situamos como el segundo país con peor media de contagios en la última semana: 25.617. De hecho, la media de nuevos contagios reportados creció en más de 14.000 durante las últimas tres semanas. Lo más preocupante es que, aunque el ritmo de contagios no es tan elevado como hace unas semanas, no hemos alcanzado aún el pico de esta ola y habrá que esperar algunos días más.

Sorprenden los datos de ambos países ya que el ritmo de vacunación en España y Reino Unido avanza a gran velocidad. Por lo tanto, ¿por qué Reino Unido y España tienen una situación epidemiológica tan negativa?

''No se ha llegado a la inmunidad de grupo. Por tanto, si no se tienen en cuenta las medidas farmacológicas adecuadas hay crecimiento. En Reino Unido simplemente han decidido que ya no hay medidas mientras en España las hemos disminuido demasiado pronto'', explica a COPE Daniel López-Codina, investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

Mientras, en el resto de grandes países europeos se observa cómo esta ola está pasando algo más inadvertida aunque también aumenta en algunos de ellos. Alemania registra una incidencia acumulada menor a los 30 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. En Italia es algo más elevada aunque se mantiene por debajo de la franja de los 100. Mientras, en Francia la incidencia comienza a subir y ya roza los 300 casos de incidencia. Allí los contagios siguen en aumento y esta semana Francia reportó el número más alto de contagios desde el pasado mes de abril: 19.436 nuevos contagios reportados de media cada día.

Si queremos encontrar un dato más parejo al español nos tenemos que fijar en nuestro país vecino: Portugal. Allí la incidencia ya se sitúa en los 436 casos aunque la situación parece controlada.





España, en el top 3 de fallecimientos





Tras los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, con 55 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, España sube en la lista de fallecidos y ya nos encontramos en tercer lugar a nivel europeo.

Rusia encabeza la tabla europea, con una media de 780 fallecidos diarios. Por detrás se encuentra Reino Unido, aunque a gran distancia, con 69 muertes diarias de media en los últimos siete días.