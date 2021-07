Informe COPE: Así avanza la vacunación en todo el mundo

La inmunidad global frente a la pandemia del coronavirus continúa creciendo de manera lenta aunque progresiva. El 27,1% de la población mundial ya ha recibido una de las dosis de la vacuna contra el COVID-19, más de 2.100 millones de personas, mientras que el 13,7% tiene la pauta completa según los datos recogidos por Our World in Data.

Por países, Malta se sitúa a la cabeza con un 88,1% de su población con, al menos, alguna de las dosis de la vacuna. Le sigue Islandia (78,4%)y Emiratos Árabes Unidos (77,7%). Para encontrar a España tenemos que bajar un poco más en la lista. A día de hoy, nos situamos dentro del top 20 mundial. Concretamente, España es el decimonoveno país con mayor ritmo de vacunación en todo el mundo.El 53,5% de los españoles tienen la pauta de vacunación completa y el 64,3% ha recibido mínimo una de las dosis.

Si atendemos únicamente al continente europeo, nuestro país se sitúa en el undécimo lugar mientras que de los 27 países que componen la Unión Europea somos el séptimo con mejor ritmo de vacunación, con Malta liderando ambas listas. Atendiendo a la densidad de población es donde verdaderamente se nota el aumento en nuestra velocidad de vacunación. España ya ocupa la segunda posición en el ranking de los cinco países que tienen más de 10 millones de habitantes.

¿Qué pasa con Estados Unidos e Israel?

Con los últimos datos, España supera a países como Estados Unidos, con un 56% de su población con una de las dosis administradas. El estancamiento del ritmo de vacunación en el gigante americano está haciendo que el coronavirus continúe propagándose entre quienes no desean inmunizarse. De hecho, según la directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de EE.UU, Rochelle Walensky, se está desatando ''una pandemia entre los no vacunados'', con el 99% de las muertes por COVID-19 en las últimas semanas de personas no vacunadas.

En el caso israelí, nos encontramos a menos de dos puntos de diferencia. Sorprende este dato ya que hace algo más de un mes, Israel lideraba la tabla mundial de vacunación. ¿Qué ha pasado? ''Seguimos con un millón de habitantes, de los seis mayores de 18 años que se podían vacunar desde un principio, que no quieren vacunarse. Eso no ha cambiado'', cuenta Haim Rafalowski, director de gestión de desastres del Maguen David Adom, el servicio de emergencias médicas de Israel.

Diferencias por continentes

La vacunación está más implantada en Europa, donde más del 47% de la población tiene, como mínimo, una dosis. Este dato crece en más de diez puntos si atendemos a los 27 países de la Unión Europea. Le sigue de cerca América del Norte (46,7%), Latinoamérica (40,6%) y más alejadas se encuentran Asia (27,2%) y Oceanía (22,2%).

Donde realmente se nota la gran diferencia entre los países ricos y las zonas más desfavorecidas es en África. Medio año después del comienzo de la vacunación en todo el mundo, el continente africano solo ha podido inocular a un 3% de su población. Únicamente la mitad con pauta completa.