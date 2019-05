Infarto antes de los 40: factores de riesgos y prevención

Hay enfermedades que, desde temprana edad, todos conocemos: cáncer e infarto. Es más, aún siendo niños, si llega a nuestros oídos que a alguien le ha dado un infarto o tiene un tumor, lo relacionamos con la muerte. También pensamos en personas, que al menos, ya no cumplen 50 años. Pero puede ocurrir que no sea así. Muere mucha gente joven de cáncer y dependiendo del estilo de vida que llevemos, nuestro corazón puede darnos un susto y no nos va a salvar la edad. Algo que nos ha quedado muy claro con el infarto de miocardio sufrido por Iker Casillas: un joven adulto de 37 años y deportista, lo que implica hábitos saludables.

Lo cierto es que las enfermedades del sistema circulatorio, en primer lugar y los tumores, en segundo orden, son las principales causas de muerte en España según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). 32.323 personas fallecieron en 2017 por enfermedades isquémicas del corazón, mayoritariamente hombres de entre 40 a 79 años; 22.089 personas murieron por cáncer de bronquios y pulmón.

Causas de muerte en España por enfermedades y edad

¿Por qué se puede sufrir un infarto antes de los 40?

Nunca hay una sola causa, como explicaba en 'El Partidazo de COPE', Manuel Marina, cardiólogo deportivo que determinaba que “un infarto de miocardio se produce por un trombo en el corazón que tapa una de las arterias; en el caso de Casillas, el trombo se produjo en la coronaria derecha, que se le tapaba y la parte inferior, la que riega las arterias sufría una falta de riego, no le llegaba el oxígeno a esa zona del corazón".

¿Por qué se obstruye una arteria? "A veces es impredecible, pero cuando introducimos el muelle, podemos ver las características del trombo que ha ocluído, si se ha producido sobre una arteria sana que se le ha roto el endotelio (que es la piel que recubre la arteria), si nace sobre una arteria que ya estaba enferma… El sistema de coagulación, el que hace que deje de sangrar una herida, es el mismo que genera un trombo en el corazón" detalla el doctor Marina que advierte que "las horas después de un infarto son críticas, pero también es muy importante llevar una vida sana, aunque a veces te da un infarto de miocardio sin poder hacer nada".

Audio

Cada veinte minutos alguien sufre un infarto de miocardio como el que ha sufrido el portero del Oporto. Lo importante, dicen los cardiólogos, es reconocer los síntomas y avisar al médico como hizo Iker Casillas. "Los médicos del equipo reconocieron los síntomas y reaccionaron rápidamente, lo que ha sido vital" señala el doctor Manuel Marina porque "las horas inmediatas a sufrir un infarto son vitales. En el caso más grave es una parada cardiaca, la persona se desploma y si no llega un desfibrilador a tiempo la persona fallece. Lo que hacemos los cardiólogos es intentar desobstruir la arteria afectada inmediatamente".

"Si tienes la suerte de llegar al hospital se hace un cateterismo que consiste en pinchar una arteria radial en la pierna, la arteria femoral o en la muñeca, y subimos unos tubitos hasta el corazón navegando con radiología y cuando llega al corazón se mira con contraste cuál es la arteria que se ha tapado, hay tres arterias que riegan el corazón y en el caso de Casillas, era la arteria coronaria derecha. A través del tubito se mete una especie de muelle que desobstruye la arteria y vuelve a recuperar el flujo el corazón y las células que estaban muriendo, dejan de morir".

Ese muelle ya se deja ahí para siempre, ejerce una fuerza radial, que separa la arteria para que el flujo vuelva a su normalidad, con el paso del tiempo se cubre de endotelio (la piel de las arterias) y ya formará parte de su corazón.

Síntomas que deben encender todas las alarmas

Iker Casillas se dio cuenta de que algo no iba bien en su corazón por algunas señales que su cuerpo le empezó a lanzar mientras entrenaba con sus compañeros del Oporto: cansancio extremo, dolor en el pecho, opresión fuerte en el tórax, mareos, sudores fríos y la sensación de que te falta el aire.

En conjunto, un fuerte "malestar general, muchas veces sientes una opresión muy intensa en el pecho como si te aplastara un elefante (así lo describen quienes lo han sufrido), sensación de muerte inminente, te encuentras muy mal, muy mal. Hay que avisar a los sanitarios porque si entras en el sistema sanitario a tiempo, las cosas pueden ir bien, y si no avisas y te vas a la cama creyendo que te ha sentado mal la cena, pues… Además, ya se pueden dar pistas a los médicos a través del teléfono" alerta el doctor Marina.

Los 5 días siguientes al infarto son determinantes, entre otros motivos, porque "permitirán ver si el corazón bombea cómo antes del infarto, si la cicatriz es pequeña el corazón volverá a funcionar como funcionaba".

Factores de riesgo que pueden ocasionar la obstrucción de las arterias

La Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón destacan como factores de riesgo que pueden influir en la obstrucción de las arterias y como consecuencia provocar un infarto de miocardio a

Hipertensión

Colesterol alto

Tabaco

Obesidad

Sedentarismo

Edad Avanzada



En la mayoría de ocasiones no se presentan todos los síntomas, sino una combinación variable de algunos de ellos. El Estrés y la ansiedad, la falta de ejercicio y una mala alimentación, apartada de nuestra tradicional dieta mediterránea basada en frutas, verduras, legumbres y aceite de oliva, nos pueden llevar a sufrir problemas cardiovasculares.

Algunas de las soluciones están al alcance de nuestras manos como dejar la comida más grasa, los helados, la bollería y empezar a tomar una alimentación equilibrada; dejar el sedentarismo por un nuevo estilo de vida en el que el ejercicio físico sea uno de los pilares. Y visitar periódicamente al dentista. Sí, no damos la suficiente importancia a la salud de encías y dientes "influye en la salud de la boca, pero también tiene un carácter sistémico y puede, por diferentes mecanismos, influir en la salud general del organismo" advierte la Fundación Española del Corazón que señala como "recientes publicaciones ponen de relieve que las enfermedades periodontales y cardiovasculares comparten factores de riesgo como el tabaco o la diabetes, lo que justifica aún más la necesidad de no perder la oportunidad de actuar sobre estos factores desde todos los ámbitos posibles".