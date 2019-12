La inesperada reacción de esta niña al recibir "el peor regalo de la Navidad"

Los regalos forman parte de la Navidad. Los niños esperan cada año con muchos nervios la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos abrigando el deseo de que les hagan llegar los juguetes que más anhelan. Todos los padres tienen la pretensión de que los Reyes traigan muchas cosas a sus hijos como premio por su buen comportamiento durante el año. Aunque los expertos avisan a los Reyes: no se deben dejar más de cinco regalos porque se corre el riesgo de convertir algo ilusionante en una rutina nada educativa.

Un padre norteamericano decidió gastarle una pequeña broma a su bebé envolviendo un plátano en papel de regalo para que la niña creyera que era algo más valioso y deseado por ella. La idea era darle "el peor regalo de Navidad" para ver la reacción de la pequeña antes de entregarle los regalos verdaderos. Sin embargo, la reacción de la niña ha dejado a todos boquiabiertos: tanto a sus padres como a los internautas que han visto el viral vídeo.

La niña abre con esmero y cuidado el papel de regalo y al ver el plátano grita: "¡Banana! ¡Banana!". La niña sonríe y da pequeñas pataditas de alegría. "¿Te gusta?", le dice el padre. "¡Me encanta!", responde la pequeña que pide a su madre que le ayude para comérselo. Lo que parecía ser una broma pesada de su padre se ha convertido en un mensaje de ilusión y amor protagonizada por esta niña. Los comentarios a modo de reacción a este vídeo han sido muy positivos y todos se deshacen en elogios y palabras bonitas hacia esta pequeña: la viva imagen de la ilusión en Navidad.

I Tried Giving My Daughter The Worst Xmas Gift Ever & I Didn’t Expect This Reaction �� pic.twitter.com/44cJytI83m