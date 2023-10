India Martínez defiende a Aitana Ocaña de las críticas por sus bailes

MADRID, 14 (CHANCE)

Hace unos días, India Martínez recibía el prestigioso premio Flamenco en la Piel y no dudaba en dedicárselo "a toda la gente que está al lado tuya y te da ánimos, te pone los pies en el suelo, trabaja contigo, que te quiere, simplemente que están. Los que simplemente están al lado para lo que haga falta". Un momento súper especial en el que también decidió defender a Aitana Ocaña de las críticas que ha recibido estas últimas semanas.

"No termino de acostumbrarme" nos confesaba la cantante cuando le preguntábamos si ya ve como algo habitual recibir premios y nos explicaba que "yo hago mi música, mis canciones y me expreso a través del arte para llegar a la gente, para liberarme yo también, pero no para que a uno le premien".

La artista, muy emocionada y agradecida, aseguraba que "es muy bonito, es muy gratificante" porque "te recuerda que todo lo que estás haciendo no vas por mal camino, que es un aliciente para seguir trabajando".

Sin más dilaciones, India cree que Aitana tiene que hacer "lo que le dé la gana, lo que quiera, lo que sienta ella de verdad. Si es una niña que no va a hacer daño a nadie" y, además, defiende que no es obligatorio ir a los conciertos de la artista: "Quien no le gusta ese espectáculo, que no vaya a verlos simplemente".

En este contexto, India recordaba cómo se le criticó a ella por darse un beso con una bailarina: "A mí me ha pasado lo mismo por un beso en una coreografía con una chica y si tengo que estar pendiente de lo que dice la gente, que en vez de estar en su vida están en la vida de los demás".

Por último, dejaba claro que le parece surrealista lo que sucede en redes sociales, al igual que con su polémico beso ya que "la que se ha quejado, capaz que sea mentira porque precisamente, la chica que puso el comentario, chica o chico, no sé lo que era, no estaba".