Inclusión cuestiona la calidad y la fundamentación del análisis de la AIReF sobre el Ingreso Mínimo Vital

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha cuestionado la evaluación que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este jueves en relación a la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y apunta que este se ha hecho sin interlocución con el departamento que dirige José Luis Escrivá.

La AIReF ha señalado que la prestación que el Gobierno puso en marcha en 2020 solo llegó en 2022 284.000 hogares, es decir, el 35% de los 800.000 a los que, a su juicio, podría beneficiar. Además, ha indicado que el 58% del total de hogares que podrían ser beneficiarios no solicitaron el IMV el año pasado, y que un 69% de aquellos que sí lo solicitaron, vieron su petición denegada, entre otros datos.

Fuentes de Inclusión han explicado a Europa Press que esta evaluación se ha elaborado sin interlocución con el área del Ministerio que dirige esta política, en concreto, la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social; así como con los agentes colaboradores de la Secretaría en el desarrollo e implementación de esta política, como son ONG, ayuntamientos o comunidades autónomas.

También considera que no ha habido interlocución suficiente con los responsables cotidianos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), más allá de peticiones puntuales de datos, para, por ejemplo, hacer su propuesta de modelo de gestión del IMV.

Las mismas fuentes del departamento de Escrivá señalan, además, que el análisis realizado obvia las acciones puestas en marcha para llegar a los potenciales beneficiarios de la prestación y tampoco existe detalle ni evaluación de los 34 itinerarios de inclusión que se han puesto en marcha en el último año.

ESCASA CALIDAD Y FALTA DE FUNDAMENTACIÓN

Del mismo modo, considera que algunos de los datos incluidos en el informe y los análisis que de ellos dependen adolecen de escasa calidad y falta de fundamentación, lo que pone en entredicho sus conclusiones.

Inclusión pone como ejemplo las estimaciones para calcular potenciales beneficiarios y que, a su juicio, están sobreestimadas, al no tener en cuenta, entre otros, los requisitos no económicos del IMV (residencia, composición y antigüedad de la unidad de convivencia) y que, según ha explicado, son muy importantes, ya que su no cumplimiento supone el 40% del total de denegaciones.

Estas fuentes del Ministerio indican que el IMV es una prestación viva, de la que, como el propio informe indica, entran y salen beneficiarios en función de su situación de vulnerabilidad. Y, en este sentido, rechaza que se indique como algo negativo la salida de beneficiarios de la prestación cuando, según indica Inclusión, puede deberse a una mejora de su situación personal, saliendo de la vulnerabilidad.

A Inclusión también le falta que la AIReF tenga en cuenta en su análisis el contexto económico de fuerte creación de empleo de 2022; o una evaluación de los efectos que ha tenido esta política en la reducción de la pobreza extrema.