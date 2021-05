Incertidumbre y segundos empleos: la realidad de las bandas musicales

En España hay más de 2.000 bandas y orquestas musicales que no saben cuándo retomarán su actividad normal. Después de un año 2020 donde la actividad estuvo parada casi al completo, la temporada de verano se antoja fundamental para la supervivencia del sector. Popularmente, los meses de julio y agosto suponen más de la mitad de la facturación anual de las bandas y orquestas musicales.

La realidad no invita al optimismo, la relajación de las medidas y restricciones para luchar contra la pandemia no han traído consigo una mayor contratación para el colectivo. ¿La razón? La incertidumbre. El porcentaje de población inmunizada contra el virus, solo un 17% con la pauta completa, aún no es suficiente para que desde los distintos ayuntamientos se apueste por la vuelta de las bandas y orquestas.

Ante esta situación, vigente desde marzo de 2020, muchos de los trabajadores del sector han tenido que reinventarse y optar por nuevas oportunidades. Por ejemplo Diego, es director y batería en la orquesta de la localidad conquense de Valera de Abajo. A lo largo de 2020 han podido hacer diez conciertos, la mayoría en las primeras semanas del año. En verano, fecha en la que realizan la mayoría de sus espectáculos, únicamente pudieron hacer dos, cuando lo normal es que superen los cuarenta. ''En mayo suele moverse todo, de las 70 u 80 actuaciones que solíamos hacer a lo largo del verano, más de la mitad se hacen en los meses de verano'', explica.

En su caso, la falta de ingresos ha generado que tenga que buscarse trabajo como repartidor, empleo que sigue teniendo a día de hoy, a la espera de que su situación mejore: ''quizás este verano se haga algo, pero a día de hoy no hay nada contratado. Si que mantenemos el contacto con representantes, agencias de espectáculos, pueblos... pero por ahora es demasiado pronto para decir si vamos a trabajar o no''. Diego es uno de los casos que ejemplifica la realidad por la que están pasando más de 2.000 asociaciones musicales.

Pérdidas millonarias

Aunque el verano de 2021 será seguramente más productivo que el anterior, las pérdidas económicas ascienden hasta los millones de euros. Únicamente en la Comunidad de Madrid, el sector ha dejado de percibir casi dos millones en algo más de un año.

''Los ayuntamientos no contratan para hacer fiestas ni conciertos, estamos parados totalmente y, además, desamparados ante las autoridades sanitarias y culturales'', cuenta Alfredo Panadero, presidente de la Federación Regional de Sociedades Musicales de la Comunidad de Madrid (FRSMCM).

Ante una temporada de verano en la que la vuelta a la normalidad no será tan visible como se esperaba, desde los distintos colectivos y asociaciones ya ponen la vista en los últimos meses del año para intentar recuperar parte de lo perdido. Decenas de municipios como por ejemplo Fuenlabrada o Ciempozuelos, en Madrid, ya han confirmado la celebración de sus festividades en el mes de septiembre, lo que da un poco de esperanza. Así lo ve Adrián Peña, director de la banda de música de la localidad de Ciempozuelos: ''confiamos en que algo habrá, no como en otros años pero sí creemos que algo se hará''.