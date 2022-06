Incendios.- La situación de los incendios es "más favorable" en Navarra aunque el Gobierno mantiene la "prudencia"

Navarra centra los "esfuerzos más intensos" en Gallipienzo y el incendio del Perdón está "más o menos orientado"

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este martes que "hemos de decir con tanta satisfacción como prudencia" que la situación respecto a los incendios forestales "es favorable si la comparamos con la que teníamos ayer y sobre todo con la que teníamos el fin de semana".

Navarra centra los "esfuerzos más intensos" en la zona de Gallipienzo, mientras que el fuego en el Perdón está activo pero "está más o menos orientado", según ha informado el consejero.

En todo caso, Remírez ha llamado a la "prudencia". "Seamos especialmente prudentes. Que un foco esté controlado es que prácticamente haya que retirar recursos de la zona y en el Perdón no se han retirado. Ahora mismo el Perdon no está en estabilización y vigilancia, pero no preocupa tan intensamente y en Gallipienzo se centran los esfuerzos más intensos. La situación puede ser cambiante, seamos prudentes", ha señalado, para recordar que hasta el jueves no se espera un cambio significativo de la meteorología.

Así, ha señalado que "lo que puede estar ahora orientado, puede cambiar en dos o tres horas". "El fin de semana teníamos cinco focos activos, ayer tres, hoy un foco especialmente preocupante -Gallipienzo- y otro activo pero que está mas o menos orientado -el Perdón-. Esperemos que la jornada de hoy nos permita avanzar en el control de los focos donde existe más preocupación y podamos avanzar en el regreso de las personas a sus localidades", ha señalado.