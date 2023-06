Incendios.- Robles: "Va a ser un verano complicado, pero hay más de 3.000 militares preparados"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido que la campaña de extinción de incendios forestales del verano de 2023 va a ser complicada, a pesar de que hay una mayor humedad que hace un año por las recientes lluvias, pero ha destacado que hay "más de 3.000 militares preparados" para actuar.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), a donde ha acudido a conocer los detalles de la preparación para la campaña de Lucha Contra Incendios Forestales (LCIF 2023) que empieza este viernes.

"Hay 3.000 militares que están preparados para poder intervenir durante este verano y 11 aviones apagafuegos del 43 grupo, va a ser uno más que el año pasado y por lo tanto yo creo que estamos todos preparados", ha defendido la ministra que, no obstante reconoce que las "perspectivas son que va a ser un verano complicado, aunque es verdad que va a ser más húmedo que el año pasado".

Respecto a 2022 ha señalado que fue uno de los más "complicados" desde 2012, y ante el nuevo contexto de cambio climático ha dicho que la Unidad Militar de Emergencias ha adquirido nuevo material que permitirá una mayor movilidad para poder acudir a los lugares donde se puedan producir los incendios.

La ministra ha precisado que "donde más se va a intervenir" será Zamora, León y Tenerife, al tiempo que ha elogiado el "esfuerzo" que realiza la UME y el Grupo 43 del Ejército del Aire, que sumen "muchos riesgos" en cada una de las misiones. Robles ha subrayado que en 2022 una decena de militares resultaron lesionados en todas las actuaciones por lo que insiste en que el tema es "lo suficientemente importante" como para valorar esta campaña como "esencial y fundamental".* Robles ha estado acompañada por el jefe de la UME, el general Luis Martínez Meijide, que ha comentado que la actual campaña tiene "muchas similitudes" con la del año pasado en cuanto a temperaturas y picos de temperaturas muy altas.

No obstante, confía en "la noticia positiva" y más favorable que es que va a haber una "humedad mayor que la del año pasado" por lo que es "previsible" que haya episodios de tormentas y precipitaciones que contribuyan a refrescar el ambiente" y por lo tanto, que esa "probabilidad" de intervenciones sea "más moderada" que la de 2022.

Así, califica la pasada campaña como "la tormenta perfecta" porque desde el inicio ya hubo picos de 40 a 45ºC sostenidos durante una semana, con vegetación muy seca, ausencia total de precipitaciones durante todo junio y julio.

En concreto, ha recordado que la UME tuvo que tener cerca de 1.000 soldados en línea de fuego de los 3.000 dedicados al dispositivo y ha apuntado que hay que tener en cuenta que esa cifra significa que otros 1.000 están descansando y otros 1.000 en tareas logísticas.** "Con toda la información este año se ve de una manera más favorable", ha pronosticado el general de la UME pese a que en los cinco primeros meses de 2023 ha sido "el año más desfavorable en cuanto a hectáreas quemadas, con casi 48.000 hectáreas", algo que no se había producido en la serie anterior de diez años anteriores.

Martínez Meijide ha reconocido que los fuegos de Asturias, Las Hurdes y Sierra de Gata han sido "complicados". Por eso, está "atento" a la influencia de estas últimas lluvias que, si bien no han permitido llenar los pantanos, para quienes toman el agua de ellos, que son los aviones del grupo 43, los más utilizables siguen "en buen estado" como para poder ser empleados en la extinción.* En todo caso, avisa de que las lluvias se convertirán en combustible seco por lo que habrá que estar "atento" a ese nuevo combustible seco.* Preguntado por el dispositivo de Castilla y León, ha afirmado que aunque el año pasado, no solo esa comunidad autónoma sino algunas más "podían" haber tenido más efectivos, este año los castellano-leoneses cuentan con casi 4.400 efectivos y medios aéreos. El responsable de la UME ha incidido en la necesidad de tener en cuenta el cambio climático que provoca picos de calor de 40 a 45ºC en junio un fenómeno que antes no era frecuente.

"Hay que prepararse para eso, nos tenemos que preparar y todas las medidas que implica una gestión medioambiental, medidas antes de los incendios, medidas durante el incendio y por supuesto una puesta en común después de las campañas de gestión, de elecciones identificadas y crear una gran base de datos de todas las circunstancias que se dan en cada incendio y que sea accesible por todos los que participamos en el mundo de las emergencias.