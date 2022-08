Incendios.- Más de 200 voluntarios de Borja hacen turnos para atender a los 75 evacuados por el fuego de Añón (Zaragoza)

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, ha indicado que un total de 75 personas continúan evacuadas en el pabellón del municipio zaragozano en la tarde de este domingo, a causa del incendio que arrasa el entorno del Moncayo. Ha cifrado en más de 200 los voluntarios que hacen turnos para atender a los desalojados por el fuego.

"Solo hay vecinos de Añón y Alcalá, pero muchos de ellos ya se han marchado con sus hijos o amigos. Anoche sumamos 90 personas, aunque hay 200 camas disponibles", ha apostillado Arilla, en declaraciones a Europa Press.

El incendio que arrasa buena parte de la superficie forestal de las Comarcas de Campo de Borja y Tarazona y el Moncayo, ya tiene cuatro focos activos. Uno de ellos, en la zona de la Albardilla, en el término municipal de Borja, y en el que están actuando los servicios de extinción, aunque no es peligroso para la población, ha detallado.

En el barrio Santuario de Misericordia (Borja) trabajan los bomberos voluntarios de Borja, que están pendientes de cualquier brasa que pueda traducirse en un conato. "Hemos tenido una suerte inmensa, ya que no se ha quemado ninguna de las casas de esta zona, pero el monte está totalmente calcinado", ha lamentado el alcalde.

Arilla ha incidido en que en la noche del sábado se consiguió evacuar a casi 500 personas de Santuario de Misericordia, "no hubiese sido posible sin la labor de la asociación vecinal, que comunicó a los vecinos por Whatsapp que se preparasen para desalojar". Además, eran fiestas del barrio y en la plaza se alertó de la situación, ha comentado.

En cuanto a la previsión para las próximas horas, Eduardo Arilla ha confirmado que el viento soplará con fuerza, pero no igual que en la jornada anterior, "que fue algo extraordinario".

Igualmente, ha agradecido a los más de 200 voluntarios de Borja, "que incluso se turnan para evitar agotamiento". "Es una maravilla ver la solidaridad del municipio y siempre de lo malo sale algo bueno", ha apostillado. También se ha referido a la labor de Cruz Roja "que ha hecho un despliegue impresionante".

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE ARAGONÉS

Eduardo Arilla ha sido uno de los alcaldes que han participado en una reunión este domingo, presidida por el jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, que se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado para conocer el estado del incendio.

Ha declarado Arilla: "El presidente nos han transmitido que todos los medios posibles están actuando en este incendio y ha garantizado que Gobierno de Aragón estará pendiente de todo lo que sea necesario".

Del mismo modo, el alcalde de Borja ha celebrado que Lambán haya manifestado que la zona afectada por este incendio del Moncayo será tratada del mismo modo que la arrasada por el fuego hace unos días en el entorno de Ateca, "aunque aquí no serán necesarias ayudas porque el cereal ya estaba cosechado".

En definitiva, ha concluido Eduardo Arilla: "El presidente ha insistido en que lo más importante en este momento es que la población esté bien atendida".

AÑÓN DE MONCAYO

Por su parte, el alcalde de Añón de Moncayo, José María Vijuesca, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que el núcleo urbano está controlado, así como la urbanización Cumbres del Moncayo, ubicada en el mismo término municipal.

Sin embargo, ha transmitido que el foco que afecta a Añón y Alcalá de Moncayo está muy activo, aunque allí trabajan helicópteros e hidroaviones.

Ha señalado que tanto él mismo como otros vecinos han permanecido en el pueblo durante la noche. "Gracias a nuestro trabajo en paralelo con el de los bomberos el fuego no se metió en el pueblo, aunque hemos pasado la noche luchando contra las llamas".

Asimismo, ha avanzado que durante la noche de este domingo, habrá turnos de voluntarios para vigilar la zona. Los vecinos evacuados fueron dirigidos al pabellón de Borja.

Vijuesca ha afirmado que no ha asistido a la reunión convocada por el presidente aragonés porque "no hay buena cobertura en Añón de Moncayo" y "nadie me ha avisado".