Incendios.- CCOO pide "repensar" la estrategia de emergencias en Canarias y la unificación de servicios

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha pedido este jueves "repensar" las estrategias vigentes en Canarias en materia de emergencias a raíz del incendio forestal que sigue azotando a la isla de Tenerife y que pasan por unificar y centralizar mejor los servicios.

A juicio del sindicato, este incendio ha demostrado que se precisa de una coordinación y repuesta integral de las emergencias pues aunque ha habido un "despliegue descomunal" de recursos humanos y materiales procedentes de todas las islas y la Península, aún hay "muchos retos" debido a los cambios que está propiciando en el entorno natural el calentamiento global.

A este respecto, FSC-CCOO señala en una nota que el importante despliegue de medio "ha permitido cumplir con el objetivo primordial de salvar vidas y bienes personales" si bien ha habido grandes "daños naturales" que necesitarán años para que el monte vuelva al estado anterior al incendio.

"Tal vez ha llegado el momento de afrontar que ya no estamos en condiciones de seguir aceptando estas pérdidas naturales como fenómenos que no se pueden prever y ante los que no se puede responder de forma más organizada", destacan.

El sindicato señala igualmente que la gestión de esta emergencia ha estado en manos del Gobierno de Canarias casi desde su inicio, al ser declarado de nivel 2, lo que ha permitido coordinar mejor los trabajos para que la catástrofe "no fuera aún mayor", pero no obvia que ha sido una actuación "casi exclusivamente reactiva", modelo al que parece que están "condenados" en las islas.

DISPERSIÓN Y REDUNDANCIA DE LOS SERVICIOS

Por ello el sindicato llama a abrir un "debate serio y en profundidad" sobre las emergencias en Canarias en el que se profundice en un análisis del modelo actual en el que existen una "multitud" de cuerpos de bomberos, con cuatro servicios distintos en Fuerteventura o tres en Gran Canaria, mientras que islas como La Gomera y El Hierro carecen de prestación.

"En el caso de los bomberos forestales, la situación es aún peor, dado que cada cabildo dispone de un modelo diferente, al que se añade la unidad propia del Gobierno de Canarias, la EIRIF y las BRIF, se trata de un cuerpo que sufre, además, la precariedad laboral, la subcontratación, la falta de continuidad en los contratos de doce meses y el no reconocimiento de la categoría de bomberos forestales", comentan desde CCOO.

Por otro lado, afirman que Canarias carece de un sistema de protección civil con formación homogénea y procedimientos de actuación conjunta de todos estos equipos de intervención, por lo que su lenguaje operativo "es tan dispar como el número de servicios y equipos de intervención hay".

En esa línea insisten en que hay un "grave problema" en los sistemas de comunicación "que no son compatibles ni con equipos de actuación de la misma isla, peor aún cuando se moviliza personal de una a otra".

Para el sindicato, "esta dispersión geográfica y sin dirección homogénea genera un sistema y un modelo poco eficaz y desorganizado que precisa de una actualización y adaptación que integre las consecuencias del cambio climático y sus efectos en estas nuevas emergencias a las que nos enfrentamos, que nos permita una gestión de más trasversal con la integración y apuesta del sector primario y recuperar tradiciones que mantienen limpios nuestros montes y, por supuesto, que nos permita ser proactivos y actuar más en la prevención los doce meses del año".

CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO

FSC-CCOO señala que Canarias también necesita dar cumplimiento al artículo 149 de su Estatuto de autonomía en lo que respecta a la protección civil.

Según esa disposición, se debe regular mediante una ley de emergencias todo este sistema para su "correcto engranaje" y así "enfrentar a los nuevos retos" con servicios de mandos "únicos, integrales e integrados", indican.

Asimismo, comentan que se necesita que los bomberos urbanos y forestales sean más versátiles y tengan un mismo lenguaje operativo, así como formación y uniformidad homogénea, "por lo que hay que buscar modelos más centralizados donde al menos en cada isla no estén separados y sean un cuerpo único".

Por todo ellos, CCOO avanza que iniciará los contactos necesarios y al nivel que se precisen para que "esta sea la legislatura del cambio de modelo de las emergencias, con un sistema debidamente engranado y coordinado por una ley que lo regule".

"Estas emergencias se seguirán produciendo con más frecuencia y peores resultados, por lo que toca prepararse para ello", exponen.

Asimismo, la organización traslada su "solidaridad" a la ciudadanía de Tenerife "en tan duros momentos" y agradece el trabajo de todo el dispositivo de extinción que ha demostrado el "más alto nivel" de entrega y profesionalidad.