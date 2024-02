El incendio de Enix (Almería) afecta ya a unas 400 hectáreas, según el alcalde

El incendio declarado en la madrugada de este viernes en el término municipal de Enix (Almería) ha calcinado en torno a 400 hectáreas hasta el momento, según el alcalde de la localidad, Álvaro Izquierdo, que ha recibido estos datos de la Junta de Andalucía.

En declaraciones a EFE, el regidor ha explicado que el pueblo no se encuentra en alerta porque "el fuego está bastante alejado, se ha producido en una zona que linda ya con Almería", de modo que, ha dicho: "Podemos estar un poco más tranquilos, aunque es verdad que lleva ya muchas hectáreas quemadas".

Según ha detallado, en el denominado paraje Aljibe Alto no hay casas o cortijos, aunque ha mostrado su "preocupación y pena" por la afección del incendio al entorno natural de la sierra de Gádor.

"No paran de pasar camiones, de pasar retenes del Infoca, de Medio Ambiente, etcétera. La verdad que el despliegue de medios es brutal, incluso el Consorcio de Bomberos del Poniente también se ha desplazado. Están a la entrada del municipio por si hubiera algún problema. Sólo puedo tener palabras de agradecimiento", ha explicado.

Izquierdo ha incidido en que la zona en la que se ha producido el fuego es "bastante mala" y ha resaltado que "el viento no está ayudando absolutamente en nada", pues "no ha cesado en toda la noche y se suponía que iba a llover pero no ha caído ni una gota de agua", ha abundado.

El fuego sigue activo en el denominado paraje Aljibe Alto y trabajan en el lugar del siniestro dos helicópteros semipesados, 16 grupos de bomberos forestales, siete técnicos de operaciones, tres especialistas BRICA, dos agente de Medio Ambiente, dos miembros de la Brigada de Investigación en Incendios Forestales (BIIF), un técnico en extinción y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP).

Además, se cuenta con el apoyo de nueve vehículos autobomba, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y una Unidad Médica en Incendios Forestales (#UMIF).

Un portavoz del Infoca ha informado a EFE de que este incendio se ha declarado sobre las dos de la madrugada de este viernes y que en su extinción se han desplegado durante la madrugada tres grupos de bomberos forestales y dos vehículos autobombas, si bien a lo largo de la mañana el número de efectivos y medios aéreos y terrestres han aumentado hasta conformar el dispositivo actual.