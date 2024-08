El incendio de Corbalán, en fase de estabilización, se podría dar por controlado mañana

El incendio declarado este domingo en Corbalán (Teruel) está en fase de estabilización, lo que podría producirse esta noche y probablemente mañana se daría por controlado, tras la buena evolución de este lunes en el que se ha trabajado en el aseguramiento del perímetro.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, tras mantener una nueva reunión del Centro de Coordinación Cooperativa (Cecop), en la que se ha dado cuenta del trabajo desarrollado este lunes y en la que se ha confirmado que se han calcinado unas 280 hectáreas y que aunque ha habido a lo largo de la jornada pequeñas reproducciones, se han sofocado y se han producido dentro del perímetro ya quemado.

Desde el Gobierno de Aragón, no obstante, se muestran prudentes dado que las temperaturas siguen siendo muy elevadas, por lo que se mantiene el plan de incendios forestales en situación 2 nivel 2 y los medios en la zona durante la próxima noche, es decir, cuatro cuadrillas, autobombas, agentes de protección de la naturaleza, el puesto de mando avanzado y efectivos de la UME.

La situación, según Clavero, es optimista y se prevé que con el trabajo realizado este lunes y el de esta noche se podrá bajar mañana a situación "de normalidad".

Sobre las causas y después de que en un primer momento se dijera que el fuego originado ayer podría haber sido provocado, el director general ha incidido en que se está investigando, si bien ha negado que exista intencionalidad en el mismo.

"Por las características del incendio no vemos intencionalidad en la causa", ha subrayado, aunque ha apuntado que no ha habido tormentas ni había actividad agrícola en la zona, pero "por la hora que era y el sitio, con cierto tránsito" no ven intencionalidad. "No es el lugar habitual en el que se produzcan incendios intencionados", ha dicho.

La población de Corbalán, a la que este domingo se recomendó el confinamiento, ha podido realizar este lunes su vida normal, ya que no ha habido afecciones por el humo.