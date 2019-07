El incendio de Beneixama ha quemado 870 hectáreas y podría darse por controlado este miércoles

El incendio de Beneixama (Alicante), que ha quedado estabilizado este martes a mediodía, ha calcinado un total de 870 hectáreas, y "si no pasa nada y no hay sorpresas", podría darse por controlado el miércoles hacia media mañana.

Así lo ha indicado la consellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, en atención a los medios en el puesto de mando avanzado del incendio. Desde allí, la consellera ha adelantado que a partir de esta noche se comenzarán a retirar medios, aunque permanecerán trabajando 15 efectivos del Consorcio Provincial, forestales y la UME.

Bravo ha explicado que el incendio ha quedado estabilizado en torno a las 11.30 horas, y que en las siguientes horas han continuado trabajando los medios desplazados, tanto aéreos como terrestres, para evitar que se produjeran reproducciones. De hecho, ha reconocido que sí ha habido alguna, pero se han sofocado.

La consellera ha remarcado que a pesar de que el miércoles se dé por controlado el incendio, "aún trascurrirán varios días antes de darlo por extinguido". "Una vez se dé por controlado, se tiene que mantener la vigilancia. De hecho, se coordinarán los distintos turnos para intensificarla para evitar desgracias o que personas de pueblos cercanos puedan tener algún tipo de incidente o reproducción del incendio", ha manifestado.

Bravo ha señalado que no ha habido daños materiales en las casas cercanas al fuego, pero ha apelado a los vecinos desalojados y personas que viven cerca del término municipal de Beneixama que, "a pesar de que se dé por controlado, hasta que no tengan la autorización y la comunicación no se aproximen a sus casas ni al lugar de los incendios".

Por último, la consellera ha agradecido su trabajo a los efectivos que participan en las labores de extinción: "Han sido decisivos para que evitar que en un lugar como este, donde había un peligro importantísimo de que el incendio, al igual que ocurrió en el 94, pudiera dar el salto a través de los barrancos y haber afectado a parajes naturales, estuviéramos lamentando males mayores".