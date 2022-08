El incendio de Bejís ya es más devastador que el de Ebo: 13.100 hectáreas

El incendio forestal declarado el lunes en Bejís (Castellón) ha arrasado más de 13.100 hectáreas y ya supera al de la Vall d'Ebo (Alicante), donde han ardido cerca de 12.000, según las últimas estimaciones sobre las que ha informado este jueves el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

El president, que ha presidido la reunión matinal del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), ha informado de que la Generalitat tiene a su disposición este jueves 34 medios aéreos con los que tratar de dar el golpe de gracia al episodio de incendios más voraz de cuantos ha sufrido la Comunidad en la última década.

"Las condiciones meteorológicas nos dan una oportunidad de mejora en ambos incendios, aunque se encuentran en situaciones muy diferentes, En la Vall d'Ebo, si no cambia nada, se espera que el incendio se pueda dar por estabilizado en las próximas horas. Ya está perimetrado y sin llama. Se intensificará el trabajo de los medios aéreos para intervenir en las zonas más peligrosas. Es un incendio muy grande y pueden quedar sitios activos", ha apuntado.

En Bejís, aunque "el trabajo por la noche ha ido muy bien" y donde ha llovido, se teme que "un cambio de viento o de temperatura pueda reavivar parte del incendio".

El presidente, que volverá a participar en una nueva reunión del Cecopi a las 13 horas, ha informado de que tras este nuevo análisis de la situación se decidirá si pueden volver a sus domicilios las personas evacuadas y se pone fin al confinamiento de Viver.

"Es importante que no se generen falsas expectativas, estamos mucho mejor que ayer pero todavía en una situación compleja. El incendio no está perimetrado y ya es mayor que el de Ebo. Estamos en el buen camino, pero no se puede dar por estabilizado ni mucho menos", ha insistido el president.

Por último, ha apuntado que es posible que la UME se retire del incendio de la Vall d'Ebo a lo largo de esta jornada para reforzar los trabajos de extinción en Bejís, donde desde ayer actúa una sección más de esta fuerza militar.