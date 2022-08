El incendio de Bejís (Castellón) llega a Valencia tras quemar 4.000 hectáreas

El incendio forestal iniciado en Bejís (Castellón) ha llegado este miércoles hasta la provincia de Valencia, donde afecta a la localidad de Alcublas, mientras que, según los cálculos provisionales, ha quemado ya entre 3.800 y 4.000 hectáreas.

Así lo ha señalado el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tras presidir la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integral (Cecopi) constituido con motivo de este incendio, que abarca ya un perímetro de 50 kilómetros, y el de Vall d'Ebo (Alicante), que ha quemado 11.500 hectáreas y tiene un perímetro de 80 kilómetros.

Puig ha explicado que unos 50 medios aéreos trabajan en la extinción de ambos incendios (30 en Castellón y 20 en Alicante), de los que ha destacado la "disrupción tremenda" de los vientos, y ha indicado que es prematuro aventurar cómo van a evolucionar, ya que hay una meteorología "muy negativa" debido al viento que cambia de manera "muy dinámica".

Ha mostrado su esperanza en que a partir del mediodía o esta tarde se puedan producir lluvias en la zona del incendio de Bejís, como apunta la previsión, lo que al menos ayudaría a "iniciar a estabilización", y ha indicado que están pendientes de si las llamas pueden afectar a la autovía Mudéjar, la A-23, por la evolución del viento, aunque de momento no hay problema.

El president ha alertado de que la extensión del perímetro de ambos incendios hace "muy difícil" poder controlarlos, ya que no puede haber bomberos en todas las zonas, y ha señalado que confían en que los medios aéreos puedan actuar "con fuerza" durante esta jornada al haber menos humo.

Sobre el número de personas que han tenido que dejar sus municipios estos días por los dos incendios, Puig las ha cifrado en más de 2.000, si bien ha destacado que se trata de zonas de veraneo y la mayoría ha regresado a sus casas en otros municipios.

También ha indicado que esta noche han sido unas 100 personas las que han hecho uso de los albergues instalados por Cruz Roja en las zonas de ambos incendios, y ha asegurado que esas instalaciones podrían acoger a más gente si fuera necesario.

Según Puig, anoche se produjo un cambio "absolutamente no previsto" en el desarrollo del incendio de Bejís, pues a medianoche no soplaba viento y la humedad era del 70 %, pero a las 2 de la madrugada cambió el viento y fue necesario evacuar de manera preventiva el municipio de Sacañet, pese a que los modelos apuntaban a que el fuego no iría en esa dirección, sino al Ragudo.

El president ha indicado que espera que no haya que desalojar más municipios; ha reiterado que lo más importante de estos incendios es garantizar la seguridad de las personas, y ha explicado que los dos bomberos que resultaron heridos leves ayer en las tareas de extinción ya han sido dados de alta.

Finalmente, ha agradecido la colaboración del Gobierno de España y de las comunidades autónomas limítrofes, así como las llamadas de apoyo de otros presidentes autonómicos: "Sabemos que hemos de trabajar juntos en una situación de dificultad que está viviendo toda España este verano".